Embraer annonce que la Direction générale de l'aviation civile indienne (DGCA) a délivré la certification de type aux E190, E195 et E195-E2 de sa famille E-Jets. Le modèle E175 était déjà certifié et est exploité en Inde par Star Air.
Selon le constructeur brésilien, cette certification permettra aux compagnies aériennes indiennes de déployer ces appareils sur des lignes régionales, en soutien au programme gouvernemental UDAN visant à améliorer la connectivité aérienne.
Embraer rappelle que plus de 1 900 E-Jets ont été livrés dans le monde et que la famille est exploitée par plus de 80 compagnies dans plus de 50 pays. Le groupe souligne également que l'E195-E2 est l'avion monocouloir de petite capacité le plus économe en carburant actuellement en service.
En février 2026, Embraer et Adani Defence & Aerospace avaient annoncé un protocole d'accord renforcé en vue d'étudier la création d'une chaîne d'assemblage final (FAL, Final Assembly Line) de l'E175 en Inde, dans le cadre du programme indien d'avions de transport régional (RTA, Regional Transport Aircraft).
Embraer SA est un constructeur aéronautique basé au Brésil. La société se consacre à la conception, au développement, à la fabrication et à la commercialisation d'aéronefs et de systèmes, ainsi qu'à la fourniture d'un service après-vente et de prestations de services. Ses segments d'activité comprennent l'aviation commerciale, qui englobe le développement, la production et la vente d'avions commerciaux, ainsi que la prestation de services d'assistance, notamment dans le segment de l'aviation régionale et de la location d'aéronefs ; le secteur des jets d'affaires, qui commercialise ses jets d'affaires auprès d'entreprises, y compris des sociétés de propriété fractionnée, des compagnies de charter et de taxi aérien, des particuliers fortunés et des écoles de pilotage ; le secteur de la défense et de la sécurité, qui conçoit, développe, fabrique et assure le support d'une gamme de solutions intégrées pour le marché de la défense et de la sécurité ; et les autres secteurs connexes, notamment l'aviation agricole.
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.