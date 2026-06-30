Embraer obtient la triple certification pour son Praetor 500E

Le constructeur aéronautique franchit une nouvelle étape pour son avion d'affaires de taille intermédiaire, désormais autorisé à voler sur les principaux marchés mondiaux. Le titre progresse de 1,3% à la Bourse de Sao Paulo.

Embraer annonce que le Praetor 500E a obtenu la triple certification de l'Agence nationale de l'aviation civile du Brésil (ANAC), de l'Administration fédérale de l'aviation des Etats-Unis (FAA) et de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA). Cette validation confirme l'autorisation d'exploitation de l'appareil sur les principaux marchés internationaux.



Présenté en février 2026 avec le Praetor 600E, le Praetor 500E est le deuxième appareil de cette nouvelle génération à obtenir cette triple certification, après le Praetor 600E en avril 2026.



Cette certification, obtenue en avance sur le calendrier et conformément aux spécifications, témoigne des capacités d'ingénierie et d'exécution du groupe et prépare le lancement de la production pour les clients du monde entier, a souligné Michael Amalfitano, président-directeur général d'Embraer Executive Jets.



Les premières livraisons des Praetor 500E et Praetor 600E pour les nouvelles commandes sont prévues à partir de 2029.