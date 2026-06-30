Embraer obtient la triple certification pour son Praetor 500E
Le constructeur aéronautique franchit une nouvelle étape pour son avion d'affaires de taille intermédiaire, désormais autorisé à voler sur les principaux marchés mondiaux. Le titre progresse de 1,3% à la Bourse de Sao Paulo.
Embraer annonce que le Praetor 500E a obtenu la triple certification de l'Agence nationale de l'aviation civile du Brésil (ANAC), de l'Administration fédérale de l'aviation des Etats-Unis (FAA) et de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA). Cette validation confirme l'autorisation d'exploitation de l'appareil sur les principaux marchés internationaux.
Présenté en février 2026 avec le Praetor 600E, le Praetor 500E est le deuxième appareil de cette nouvelle génération à obtenir cette triple certification, après le Praetor 600E en avril 2026.
Cette certification, obtenue en avance sur le calendrier et conformément aux spécifications, témoigne des capacités d'ingénierie et d'exécution du groupe et prépare le lancement de la production pour les clients du monde entier, a souligné Michael Amalfitano, président-directeur général d'Embraer Executive Jets.
Les premières livraisons des Praetor 500E et Praetor 600E pour les nouvelles commandes sont prévues à partir de 2029.
Embraer SA est un constructeur aéronautique basé au Brésil. La société se consacre à la conception, au développement, à la fabrication et à la commercialisation d'aéronefs et de systèmes, ainsi qu'à la fourniture d'un service après-vente et de prestations de services. Ses segments d'activité comprennent l'aviation commerciale, qui englobe le développement, la production et la vente d'avions commerciaux, ainsi que la prestation de services d'assistance, notamment dans le segment de l'aviation régionale et de la location d'aéronefs ; le secteur des jets d'affaires, qui commercialise ses jets d'affaires auprès d'entreprises, y compris des sociétés de propriété fractionnée, des compagnies de charter et de taxi aérien, des particuliers fortunés et des écoles de pilotage ; le secteur de la défense et de la sécurité, qui conçoit, développe, fabrique et assure le support d'une gamme de solutions intégrées pour le marché de la défense et de la sécurité ; et les autres secteurs connexes, notamment l'aviation agricole.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.