Embraer annonce la signature d'un contrat avec Jazz Aviation pour la gestion des stocks de pièces de rechange de sa flotte d'E-Jets. L'accord couvre 25 appareils E-175 exploités pour le compte d'Air Canada Express et marque le premier déploiement au Canada du programme ECIP (Embraer Collaborative Inventory Planning).
Ce dispositif repose sur une gestion collaborative et pilotée par les données, dans laquelle Embraer prend en charge la majeure partie de l'investissement en pièces et optimise les approvisionnements.
L'objectif est de réduire les immobilisations d'avions et d'améliorer la performance opérationnelle de la compagnie. Le programme propose notamment une tarification annuelle fixe par pièce, facilitant la maîtrise des coûts, ainsi que des recommandations hebdomadaires basées sur les niveaux de stock et l'utilisation.
Jazz bénéficiera également du réseau logistique mondial et de l'expertise d'Embraer en gestion des matériaux.
Le titre Embraer s'adjuge environ 5% à la Bourse de Sao Paulo.
Embraer S.A. figure parmi les principaux constructeurs aéronautiques mondiaux. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (46,5%) : marques ERJ 135/140/145 ;
- systèmes de défense (31,4%) : systèmes de surveillance des avions, de transport, etc. En outre, le groupe propose des services aéronautiques (services de support technique, de maintenance, de réparation, de formation, etc.) ;
- avions d'affaires (21,8%) : marques Legacy 450/500/600, Phenom 100/300 et Lineage 1000 ;
- autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Brésil (8,7%), Amérique du Sud (2,9%), Amérique du Nord (58,4%), Asie-Pacifique (8,5%), Europe (19,1%) et autres (2,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.