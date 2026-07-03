Embraer annonce avoir livré 65 avions au deuxième trimestre 2026, son meilleur résultat pour un deuxième trimestre depuis 16 ans. Les livraisons progressent de 48% par rapport au premier trimestre et de 7% sur un an.
Sur l'ensemble du 1er semestre, le groupe a livré 109 appareils, contre 91 un an plus tôt, soit une hausse d'environ 20%, grâce aux progrès réalisés dans l'équilibrage de sa production.
L'aviation commerciale a livré 20 appareils, dont 6 E195-E2, en hausse de 100% sur un trimestre et de 5% sur un an. L'aviation d'affaires a livré 45 appareils, en progression de 55% sur un trimestre et de 18% sur un an, soutenue par une demande toujours solide.
Aucune livraison n'a été enregistrée dans l'activité Défense et Sécurité au cours du trimestre. Embraer confirme par ailleurs ses prévisions de livraisons pour 2026, avec 80 à 85 avions dans l'aviation commerciale et 160 à 170 dans l'aviation d'affaires.
Embraer SA est un constructeur aéronautique basé au Brésil. La société se consacre à la conception, au développement, à la fabrication et à la commercialisation d'aéronefs et de systèmes, ainsi qu'à la fourniture d'un service après-vente et de prestations de services. Ses segments d'activité comprennent l'aviation commerciale, qui englobe le développement, la production et la vente d'avions commerciaux, ainsi que la prestation de services d'assistance, notamment dans le segment de l'aviation régionale et de la location d'aéronefs ; le secteur des jets d'affaires, qui commercialise ses jets d'affaires auprès d'entreprises, y compris des sociétés de propriété fractionnée, des compagnies de charter et de taxi aérien, des particuliers fortunés et des écoles de pilotage ; le secteur de la défense et de la sécurité, qui conçoit, développe, fabrique et assure le support d'une gamme de solutions intégrées pour le marché de la défense et de la sécurité ; et les autres secteurs connexes, notamment l'aviation agricole.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.