Embraer signe son meilleur 2e trimestre en livraisons depuis 16 ans

L'avionneur brésilien a accéléré ses livraisons au deuxième trimestre, porté par la montée en cadence de sa production, tout en confirmant ses objectifs annuels.

Embraer annonce avoir livré 65 avions au deuxième trimestre 2026, son meilleur résultat pour un deuxième trimestre depuis 16 ans. Les livraisons progressent de 48% par rapport au premier trimestre et de 7% sur un an.



Sur l'ensemble du 1er semestre, le groupe a livré 109 appareils, contre 91 un an plus tôt, soit une hausse d'environ 20%, grâce aux progrès réalisés dans l'équilibrage de sa production.



L'aviation commerciale a livré 20 appareils, dont 6 E195-E2, en hausse de 100% sur un trimestre et de 5% sur un an. L'aviation d'affaires a livré 45 appareils, en progression de 55% sur un trimestre et de 18% sur un an, soutenue par une demande toujours solide.



Aucune livraison n'a été enregistrée dans l'activité Défense et Sécurité au cours du trimestre. Embraer confirme par ailleurs ses prévisions de livraisons pour 2026, avec 80 à 85 avions dans l'aviation commerciale et 160 à 170 dans l'aviation d'affaires.