Emeis accélère son désendettement via la création de sa foncière Isemia

Cette opération permet au groupe de monétiser une partie de son patrimoine tout en conservant le contrôle opérationnel de ses actifs en Europe.

emeis a annoncé la levée de 761 millions d'euros auprès de ses partenaires Farallon Capital et TwentyTwo Real Estate, représentant 62% de la valeur expertisée des 68 actifs transférés.



Ce portefeuille, valorisé à 1,22 milliard d'euros, est composé de maisons de retraite et de cliniques réparties entre la France, l'Allemagne et l'Espagne. Laurent Guillot, directeur général d'emeis, a précisé que cette opération allait permettre de poursuivre le désendettement du Groupe tout en maintenant des standards élevés pour les patients.



Via une structure de transaction présentée comme "agile", emeis assurera la gestion d'actifs (asset management) et la gestion immobilière (property management), tout en conservant 90% de la création de valeur future au-delà d'un Taux de Rendement Interne (TRI) de 12%.



Ce partenariat, prévu pour une durée initiale de cinq ans, consolide la trajectoire de l'entreprise en tant que société à mission, intégrant des objectifs de rénovation énergétique rigoureux.



Le titre a progressé de 3,2% ce mercredi à la Bourse de Paris.