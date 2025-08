Emeis : AlphaValue confirme son conseil

AlphaValue confirme son conseil sur le titre Emeis, à 'Vendre', avec un objectif de cours inchangé à 9,35 euros.



Selon l'analyste, la publication semestrielle valide la trajectoire de redressement opérationnel engagée, avec une amélioration marquée des marges et de la génération de cash. Le bureau d'analyses salue par ailleurs l'avancée du plan de cessions d'actifs : 1,15 MdEUR ont été cédés ou sécurisés, sur un objectif de 1,5 MdEUR d'ici fin 2025.



La note souligne qu''environ 2 MdEUR d'actifs sont en discussion', dont plus d'1 MdEUR à un stade avancé, laissant entrevoir un potentiel de dépassement de l'objectif initial.



La note précise que les perspectives 2025 sont réaffirmées, avec une croissance de l'EBITDAR attendue entre 15 et 18 % à périmètre constant. AlphaValue ne modifie pas ses hypothèses, projetant une progression de 16,6 % sur l'exercice.