Emeis affiche un chiffre d'affaires de près de 4,39 milliards d'euros à fin septembre 2025, en croissance de 6,4% en base organique, avec une dynamique 'encore plus marquée' sur le 3e trimestre, en croissance organique de 7%.
Selon le groupe d'EHPAD, cette croissance reflète la combinaison d'un effet prix positif, d'une progression du taux d'occupation moyen à fin septembre de l'ordre de +1,8 point à 87,3%, et des établissements ouverts en 2024 et 2025.
Il souligne en outre que depuis mi 2022, le volume de cessions réalisées ou signées à date s'élève maintenant à près de 2,1 MdsEUR, dépassant ainsi significativement l'objectif de cessions qu'il s'était fixé à 1,5 MdEUR entre mi 2022 et fin 2025.
Emeis confirme anticiper un EBITDAR 2025 en hausse de +15% à +18% à périmètre constant, et sur la période 2024-28, vise des taux de croissance annuels moyens à périmètre constant de +4 à +5% pour le chiffre d'affaires et de +12 à +16% pour l'EBITDAR.
EMEIS est le leader européen de la prise en charge globale de la dépendance. Le groupe assure l'exploitation de maisons de retraite, de cliniques de soins de suite et de cliniques de psychiatrie. A fin 2024, EMEIS dispose d'un réseau de 1 051 établissements (94 500 lits) implantés notamment en France (357 établissements ; 33 585 lits), en Europe centrale (152 ; 14,925 lits), en Europe du Nord (380 ; 27 489 lits), Europe du Sud et Amérique Latine (121 ; 14 191 lits).
Au 31 décembre 2024, la valeur économique totale du patrimoine immobilier s'établit à 5 MdsEUR.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (42,2%), Europe centrale (17,2%), Europe du nord (28,9%), Europe du Sud et Amérique Latine (7,7%), et autres (4%).
