Emeis crée une foncière santé et réduit son endettement

emeis annonce la création d'une foncière dédiée à l'immobilier de santé en Europe, avec le soutien de Farallon Capital et TwentyTwo Real Estate. Ces investisseurs apporteront 761 MEUR d'ici fin 2024, soit 62% de la valeur des actifs logés dans ce véhicule.



L'opération porte le total de cessions réalisées ou sécurisées depuis mi-2022 à près de 1,9 MdEUR, dépassant l'objectif initial de 1,5 MdEUR et réduisant l'endettement net du groupe d'environ 700 MEUR.



La foncière regroupera 68 actifs (maisons de retraite et cliniques) valorisés 1220 MEUR, dont 68% en France, 19% en Allemagne et 13% en Espagne, avec un rendement moyen de 6%. emeis en conservera le contrôle et l'exploitation.



Le partenariat, prévu pour 5 ans (prolongeable de 2 ans), devrait procurer aux investisseurs un rendement d'au moins 6% par an et un TRI cible de 12%, assure le communiqué du groupe. emeis, de son côté, conservera 90% de la création de valeur additionnelle.



Laurent Guillot, directeur général, souligne que cette opération permet à la fois de dépasser l'ambition du groupe en matière de cessions et de réduire son endettement net de près de 700 MEUR, tout en sécurisant le développement immobilier de long terme.