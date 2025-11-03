Emeis finalise une cession d'activité en France

emeis indique avoir finalisé, le 31 octobre, la cession de ses résidences seniors indépendantes en France ainsi que de l'immobilier y afférent, auprès d'un fonds immobilier géré par TwentyTwo Real Estate en tant qu'investisseur principal et d'Azora Capital.



L'opération, 'réalisée sans affecter la continuité et la qualité de service pour les résidents et sans impact pour l'emploi des équipes concernées', s'inscrit dans la stratégie de recentrage et de désendettement du groupe de prise en charge de la dépendance.



Le montant de la transaction s'élève à 159 millions d'euros (prix net vendeur), auquel pourrait s'ajouter un montant de 41,5 MEUR à fin 2029, en fonction de la performance opérationnelle de l'ensemble cédé à cet horizon.



Cette transaction, dont le protocole d'accord avait été signé en septembre, était déjà sous promesse à la fin du troisième trimestre. Le montant des cessions depuis mi 2022 réalisées ou sécurisées à date, demeure donc inchangé à 2,1 MdsEUR.