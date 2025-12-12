emeis a annoncé vendredi la poursuite de sa trajectoire de désendettement avec la cession de son activité de maisons de retraite en Suisse pour près de 270 millions d'euros.
Le groupe indique ce matin avoir finalisé des accords avec Tertianum, un opérateur suisse spécialisé dans les soins et l'accompagnement des personnes âgées, ainsi qu'avec deux investisseurs institutionnels immobiliers en vue de la vente de ses activités de maisons de retraite dans le pays et du patrimoine immobilier s'y afférant pour une valeur totale de 250 millions de francs suisses.
Dans un communiqué, emeis souligne que cette nouvelle opération porte à près de 2,4 milliards d'euros le volume de cessions réalisées ou sécurisées depuis mi 2022, un montant qui dépasse largement l'objectif de 1,5 milliard que l'entreprise s'était initialement fixé d'ici à la fin 2025.
A la fin du mois de juin dernier, sa dette nette atteignait plus de 4,7 milliards d'euros.
Le périmètre cédé comprend 40 maisons de retraite et résidences séniors, représentant près de 3 600 lits qui affichaient en 2024 un taux d'occupation moyen supérieur à 90%, et l'activité locale d'aide à domicile, pour un chiffre d'affaires global de près de 350 millions de francs suisses en 2024.
Avec cet accord, le groupe Tertianum fait l'acquisition auprès d'emeis des activités opérationnelles liées à ses 40 maisons de retraite en Suisse, qu'il exploitera à compter de la finalisation de l'opération.
Dans le cadre de cette opération, deux investisseurs institutionnels immobiliers font l'acquisition des murs de sept établissements, jusqu'ici détenus par emeis, et qui représentent un peu plus de 2% du patrimoine immobilier du groupe à fin 2024.
A l'issue de la transaction, dont la finalisation est attendue dans le courant du premier trimestre 2026, ces actifs seront opérés par Tertianum qui en deviendra locataire.
A la Bourse de Paris, l'action emeis cédait 0,3% vendredi matin, mais affiche encore un gain de près de 120% depuis le début de l'année.
EMEIS est le leader européen de la prise en charge globale de la dépendance. Le groupe assure l'exploitation de maisons de retraite, de cliniques de soins de suite et de cliniques de psychiatrie. A fin 2024, EMEIS dispose d'un réseau de 1 051 établissements (94 500 lits) implantés notamment en France (357 établissements ; 33 585 lits), en Europe centrale (152 ; 14,925 lits), en Europe du Nord (380 ; 27 489 lits), Europe du Sud et Amérique Latine (121 ; 14 191 lits).
Au 31 décembre 2024, la valeur économique totale du patrimoine immobilier s'établit à 5 MdsEUR.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (42,2%), Europe centrale (17,2%), Europe du nord (28,9%), Europe du Sud et Amérique Latine (7,7%), et autres (4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.