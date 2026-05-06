L'ex-Orpea a confirmé la solidité de son plan de transformation en publiant des indicateurs d'activité en nette progression pour le premier trimestre 2026. Porté par une dynamique de reconquête commerciale et une amélioration de la qualité des soins, le spécialiste de la dépendance se rapproche désormais de ses niveaux de performance pré-Covid.
Le groupe a notamment dévoilé une hausse continue de son taux d'occupation moyen, qui a atteint 89,1%, soit une progression de 2,1 points sur un an. Sur deux ans, le redressement est encore plus spectaculaire avec un gain de 4,1 points.
Chiffre d'affaires : un effet prix et volume favorable
A fin mars, emeis a enregistré une croissance organique de son chiffre d'affaires de 6,3 % (contre +6,1 % en 2025), à 1,509 milliard d'euros. Cette performance a été alimentée par deux leviers : l'effet prix, grâce à une revalorisation moyenne de 3,9% sur l'ensemble des zones, et l'élan international. Si la France progresse de 4,8%, l'activité à l'international a tiré la croissance avec une hausse organique de 7,3%.
L'activité des cliniques affiche également des signes encourageants avec une progression de 4,9% sur le trimestre.
Perspectives : emeis confirme ses ambitions pour 2026
Fort de ce début d'année, le management a confirme ses objectifs financiers à court et moyen terme. Pour l'exercice 2026, le Groupe anticipe une croissance de l'Ebitdar (excédent brut d'exploitation avant loyers) à périmètre constant supérieure à 10%.
A plus long terme, la trajectoire 2024-2028 est réitérée avec une croissance annuelle moyenne de l'Ebitdar visée entre 12% et 16%.
EMEIS est le leader européen de la prise en charge globale de la dépendance. Le groupe assure l'exploitation de maisons de retraite, de cliniques de soins de suite et de cliniques de psychiatrie. A fin 2024, EMEIS dispose d'un réseau de 1 051 établissements (94 500 lits) implantés notamment en France (357 établissements ; 33 585 lits), en Europe centrale (152 ; 14,925 lits), en Europe du Nord (380 ; 27 489 lits), Europe du Sud et Amérique Latine (121 ; 14 191 lits).
Au 31 décembre 2024, la valeur économique totale du patrimoine immobilier s'établit à 5 MdsEUR.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (42,2%), Europe centrale (17,2%), Europe du nord (28,9%), Europe du Sud et Amérique Latine (7,7%), et autres (4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.