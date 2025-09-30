Emeis publie une perte nette part du groupe ramenée à -137 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, contre -257 MEUR un au auparavant, ainsi que des marges opérationnelles et un cash-flow en nette amélioration.
Le groupe de prise en charge de la dépendance revendique en effet un cash-flow libre à nouveau positif, à +26 MEUR, ainsi qu'un EBITDAR de 401 MEUR (+19,5% à périmètre constant), soit une marge de 13,8% (+1,6 point).
A près de 2,91 MdsEUR, Emeis a vu son chiffre d'affaires augmenter de 6,2% en organique, avec une poursuite de la hausse des taux d'occupation (+1,7 point à 87%), ainsi qu'une 'surperformance sur les maisons de retraite (+8,6%) et à l'international (+8,1%)'.
'Avec une visibilité qui s'améliore, nous sommes confiants pour l'avenir, comme en témoigne la confirmation de notre guidance sur 2025 mais aussi les perspectives à horizon 2028 que nous partageons aujourd'hui', commente son directeur général Laurent Guillot.
Emeis maintient ainsi sa prévision d'un EBITDAR en hausse de +15 à +18% à périmètre constant pour 2025, et table sur des croissances annuelles moyennes à périmètre constant de 12 à 16% pour l'EBITDAR et de 4 à 5% pour le CA sur la période 2024-28.
EMEIS est le leader européen de la prise en charge globale de la dépendance. Le groupe assure l'exploitation de maisons de retraite, de cliniques de soins de suite et de cliniques de psychiatrie. A fin 2024, EMEIS dispose d'un réseau de 1 051 établissements (94 500 lits) implantés notamment en France (357 établissements ; 33 585 lits), en Europe centrale (152 ; 14,925 lits), en Europe du Nord (380 ; 27 489 lits), Europe du Sud et Amérique Latine (121 ; 14 191 lits).
Au 31 décembre 2024, la valeur économique totale du patrimoine immobilier s'établit à 5 MdsEUR.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (42,2%), Europe centrale (17,2%), Europe du nord (28,9%), Europe du Sud et Amérique Latine (7,7%), et autres (4%).
