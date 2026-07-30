Le spécialiste de la prise en charge de la dépendance (ex-Orpea) a franchi une étape clé dans sa trajectoire de redressement. Porté par un retour en force des taux d'occupation et un redressement très net de sa rentabilité opérationnelle, le groupe a publié des résultats semestriels supérieurs aux attentes de marché et a relevé ses objectifs financiers pour l'exercice 2026.
Sur les six premiers mois de l'année, le groupe a enregistré une hausse de ses revenus de 6%, à périmètre constant, soit un gain de 103 millions d'euros, pour un total de 3,011 milliards d'euros. Sur le semestre, le taux d'occupation moyen s'est installé à 89,8% (+2,8 points sur un an) et dépasse la barre des 90% sur le seul deuxième trimestre.
En parallèle, l'Ebitdar est en hausse de 18,1% à périmètre constant et la marge s'est améliorée de 1,8 point pour atteindre 15,6% du chiffre d'affaires, portée par un redressement marqué en France et en Europe du Sud.
Concernant le résultat opérationnel, il a bondi de 83,3% pour atteindre 187 millions d'euros. Enfin, le résultat net part du groupe est une perte de 40 millions d'euros, en amélioration de 97 millions d'euros par rapport aux 137 millions d'euros de pertes du premier semestre 2025.
Grâce à ces données, emeis a relevé certains de ses objectifs financiers. La croissance de l'Ebitdar, à périmètre constant est désormais attendue entre 12 et 14%, contre "au moins 10%" précédemment.
EMEIS est le leader européen de la prise en charge globale de la dépendance. Le groupe assure l'exploitation de maisons de retraite, de cliniques de soins de suite et de cliniques de psychiatrie. A fin 2025, EMEIS dispose d'un réseau de 1 044 établissements (91 995 lits) implantés notamment en France (360 établissements ; 33 402 lits), en Europe du Nord (383 ; 27 340 lits), en Europe centrale (137 ; 12 667 lits), en Europe du Sud et en Amérique Latine (121 ; 14 275 lits).
Au 31 décembre 2025, la valeur économique totale du patrimoine immobilier s'établit à 5,6 MdsEUR.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (41%), Europe du Nord (30,2%), Europe centrale (16,7%), Europe du Sud et Amérique latine (8%) et autres (4,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.