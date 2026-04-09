Tertianum Group AG a indiqué que les propriétaires de Senevita (emeis) ont annoncé de manière inattendue qu'ils n'avaient plus l'intention de finaliser le contrat d'achat précédemment conclu. Par conséquent, le prestataire privé de services spécialisé dans l'hébergement, le logement et les soins pour seniors a engagé des poursuite judiciaires et réaffirme son droit à exiger l'exécution de la transaction conformément au contrat.
Le Suisse Tertianum rappelle qu'il avait signé, le 12 décembre dernier, avec emeis un contrat d'achat d'actions juridiquement contraignant concernant Senevita AG et que toutes les conditions de clôture, y compris l'approbation des autorités de la concurrence, ont été remplies. Depuis, emeis a notifié à Tertianum son intention de ne pas exécuter le contrat en raison d'un changement de stratégie. Cette décision constitue une violation manifeste de leurs obligations contractuelles, et le retard dans l'exécution représente un manquement.
Dans son communiqué du 12 décembre 2025, emeis indiquait avoir finalisé la cession de son activité de maison de retraite en Suisse pour près de 270 millions d'euros.
EMEIS est le leader européen de la prise en charge globale de la dépendance. Le groupe assure l'exploitation de maisons de retraite, de cliniques de soins de suite et de cliniques de psychiatrie. A fin 2024, EMEIS dispose d'un réseau de 1 051 établissements (94 500 lits) implantés notamment en France (357 établissements ; 33 585 lits), en Europe centrale (152 ; 14,925 lits), en Europe du Nord (380 ; 27 489 lits), Europe du Sud et Amérique Latine (121 ; 14 191 lits).
Au 31 décembre 2024, la valeur économique totale du patrimoine immobilier s'établit à 5 MdsEUR.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (42,2%), Europe centrale (17,2%), Europe du nord (28,9%), Europe du Sud et Amérique Latine (7,7%), et autres (4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.