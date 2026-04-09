Emeis s'expose à des poursuites judiciaires de la part de Tertianum

emeis chute à la Bourse de Paris (-4,65%, à 14,36 euros), après avoir renoncé à céder son activité de maison de retraite en Suisse à Tertianum qui a engagé des poursuites judiciaires.

Tertianum Group AG a indiqué que les propriétaires de Senevita (emeis) ont annoncé de manière inattendue qu'ils n'avaient plus l'intention de finaliser le contrat d'achat précédemment conclu. Par conséquent, le prestataire privé de services spécialisé dans l'hébergement, le logement et les soins pour seniors a engagé des poursuite judiciaires et réaffirme son droit à exiger l'exécution de la transaction conformément au contrat.



Le Suisse Tertianum rappelle qu'il avait signé, le 12 décembre dernier, avec emeis un contrat d'achat d'actions juridiquement contraignant concernant Senevita AG et que toutes les conditions de clôture, y compris l'approbation des autorités de la concurrence, ont été remplies. Depuis, emeis a notifié à Tertianum son intention de ne pas exécuter le contrat en raison d'un changement de stratégie. Cette décision constitue une violation manifeste de leurs obligations contractuelles, et le retard dans l'exécution représente un manquement.



Dans son communiqué du 12 décembre 2025, emeis indiquait avoir finalisé la cession de son activité de maison de retraite en Suisse pour près de 270 millions d'euros.