Emirates annonce la signature d'un protocole d'accord avec Safran Seats pour implanter à Dubaï une unité de fabrication et d'assemblage de sièges, une première dans le secteur. Le site produira d'abord des sièges Affaires et Économie pour les programmes de rétrofit, avec l'ambition de servir ensuite les avions neufs. Le projet vise à rapprocher les capacités industrielles de Safran des opérations d'Emirates et à répondre à la forte demande mondiale en intégrant les technologies les plus récentes. Son Altesse Cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum estime que cette initiative fera de Dubaï un pôle stratégique de fabrication aéronautique et soutiendra la diversification économique du pays. Olivier Andriès souligne qu'elle renforce un partenariat de longue date et s'inscrit dans la stratégie industrielle de Safran. L'installation, attendue d'ici fin 2027, couvrira 20 000 à 25 000 m² et visera une production initiale pouvant atteindre 1000 sièges de classe Affaires par an.
Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de l'Aéronautique, de l'Espace et de la Défense. Le groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes de hautes technologies mécaniques et électroniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de propulsion aéronautique et spatiale (50,4%) : moteurs d'hélicoptères (n° 1 mondial), d'avions civils et militaires, systèmes pour lanceurs spatiaux et missiles, turboréacteurs d'engins-cibles, etc. ;
- équipements aéronautiques, systèmes de défense et aérosystèmes (38,5%) : nacelles de moteurs d'avions, trains d'atterrissage, systèmes de freinage, de câblages électriques, etc. Safran propose également des systèmes et équipements à bord des aéronefs (notamment toboggans d'évacuation, systèmes d'arrêt d'urgence, parachutes de protection et systèmes d'oxygène, systèmes de gestion de la puissance électrique, systèmes de contrôle, systèmes de gestion des eaux et des déchets et systèmes de connectivité) et des systèmes de défense et de sécurité (commandes de vol d'hélicoptères, systèmes d'identification biométriques à base d'empreintes digitales (n° 1 mondial), systèmes inertiels, optroniques, systèmes de drones tactiques, etc.);
- intérieurs d'avions (11%) : intérieurs de cabines et sièges ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19%), Europe (23%), Amériques (33%), Asie et Océanie (16%), Afrique et Moyen-Orient (9%).
