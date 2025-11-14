Elis annonce que son augmentation de capital réservée aux salariés s'est traduite par l'émission, le 13 novembre, de 889 250 actions nouvelles (actions gratuites comprises), représentant 0,38% du capital, soit un produit global d'émission de 15 MEUR.
Pour rappel, cette opération permettait aux salariés d'Elis d'investir dans son action à un prix unitaire de 16,86 euros, 5,8% des salariés établis dans 20 pays ayant fait le choix d'y participer soit directement, soit via le FCPE d'Elis.
Les actions créées, qui portent jouissance courante, ont été admises aux négociations sur Euronext Paris le même jour. Le nouveau capital social du groupe de blanchisserie industrielle se trouve désormais divisé en 237 553 695 actions.
Elis figure parmi les leaders européens des prestations de location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être. L'activité est assurée auprès de plus de 400 000 sociétés opérant dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration, de la santé (hôpitaux publics, cliniques privées et maisons de retraite), de l'industrie, du commerce (grandes et moyennes surfaces, magasins de détail) et des services (entreprises de propreté, professions libérales, administrations publiques, etc.).
A fin 2024, le groupe dispose de 466 centres de production et de distribution dans le monde.
