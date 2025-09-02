Emission obligataire en deux tranches réalisée par Danone

Danone annonce avoir procédé à une émission obligataire en deux tranches d'un montant total de 1,3 milliard d'euros, obligations dont le règlement-livraison est prévu le 8 septembre et qui seront admises à la négociation sur Euronext Paris.



Cette émission se compose d'une tranche de titres à taux variable d'une durée de deux ans d'un montant de 800 MEUR (coupon de l'Euribor 3 mois + 27 points de base) et d'une tranche de titres super subordonnés à durée indéterminée à taux fixe réajustable d'un montant de 500 MEUR (coupon fixe réajustable de 3,95% avec une première option de remboursement fixée au 8 septembre 2032).



Le produit de cette émission sera destiné aux besoins généraux de Danone, incluant, pour la tranche super subordonnée à durée indéterminée, le refinancement des titres super subordonnés à taux fixe réajustable existants pour un montant total de 500 MEUR, portant une option de remboursement en septembre 2026.



Les titres super subordonnés à durée indéterminée seront intégralement comptabilisés en fonds propres conformément aux normes IFRS et assimilés à des fonds propres à hauteur de 50% par Moody's et Standard & Poor's dans leurs analyses de crédit.



L'émission a été largement souscrite par une base diversifiée d'investisseurs. Conformément à la politique active de gestion de la liquidité de Danone, elle lui permet de renforcer sa flexibilité financière tout en allongeant la maturité de sa dette.