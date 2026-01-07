Emission obligataire en dollars largement sursouscrite pour Orange
Orange indique avoir réalisé une émission obligataire en 5 tranches pour un montant total de 6 milliards de dollars, dont le règlement-livraison est prévu le 13 janvier 2026, une émission qui a été sursouscrite jusqu'à plus de 8 fois.
"Avec un coupon moyen pondéré de 4,72% pour une maturité moyenne de 9 ans, cette première émission en USD depuis 2016 permet à Orange de diversifier son pool d'investisseurs crédit", met en avant l'opérateur télécoms.
Orange prévoit de consacrer ces sommes à ses besoins généraux, ce qui pourrait inclure le remboursement de certaines dettes financières de MasOrange reprises dans le cadre de l'acquisition des 50% restants du capital de cette coentreprise.
Orange est le 1er opérateur de télécommunications français. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services de télécommunications aux particuliers (76,9%) : prestations de téléphonie mobile (253 millions de clients à fin 2024 ; enseignes Orange en France, au Royaume Uni et au Caraïbes, FTP Espana en Espagne, PTK Centertel en Pologne, etc.), de téléphonie fixe et d'accès à Internet (38,3 millions de clients). En outre, le groupe propose des prestations à destination des opérateurs télécoms. Le CA par pays se ventile entre France (54,6%), Europe (21,8%), Afrique et Moyen-Orient (23,6%) ;
- prestations de services de télécommunications aux entreprises (18,4%) : prestations d'accès à Internet, de téléphonie mobile et de transmission de voix et de données et intégration et infogérance d'applications de communication ;
- prestations de services aux opérateurs télécoms internationaux (3%) ;
- autres (1,7%).
