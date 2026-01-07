Emission obligataire en dollars largement sursouscrite pour Orange

Orange indique avoir réalisé une émission obligataire en 5 tranches pour un montant total de 6 milliards de dollars, dont le règlement-livraison est prévu le 13 janvier 2026, une émission qui a été sursouscrite jusqu'à plus de 8 fois.

"Avec un coupon moyen pondéré de 4,72% pour une maturité moyenne de 9 ans, cette première émission en USD depuis 2016 permet à Orange de diversifier son pool d'investisseurs crédit", met en avant l'opérateur télécoms.



Orange prévoit de consacrer ces sommes à ses besoins généraux, ce qui pourrait inclure le remboursement de certaines dettes financières de MasOrange reprises dans le cadre de l'acquisition des 50% restants du capital de cette coentreprise.