"Avec un coupon moyen pondéré de 4,72% pour une maturité moyenne de 9 ans, cette première émission en USD depuis 2016 permet à Orange de diversifier son pool d'investisseurs crédit", met en avant l'opérateur télécoms.

Orange prévoit de consacrer ces sommes à ses besoins généraux, ce qui pourrait inclure le remboursement de certaines dettes financières de MasOrange reprises dans le cadre de l'acquisition des 50% restants du capital de cette coentreprise.