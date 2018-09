emovis remporte le prix d'excellence du péage 2018 décerné par l'IBTTA

WESTBURY, N.Y., 05 sept. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'International Bridge, Tunnel and Turnpike Association (IBTTA) a décerné à emovis le prix d'excellence du péage 2018 dans la catégorie « innovation dans le secteur privé » pour son approche innovante du système de péage dans le cadre du projet New Mersey Gateway Bridge de Cheshire, en Angleterre.

L'IBTTA, l'association qui représentent les propriétaires et exploitants d'installations de péage et les entreprises qui les desservent, présente chaque année les prestigieux prix d'excellence du péage pour mettre en lumière les meilleurs projets, innovations et solutions dans l'industrie internationale du péage.

« emovis demeure un leader du secteur privé dans notre industrie pour sa mise en oeuvre de pratiques innovantes qui favorisent une plus grande mobilité des conducteurs », a déclaré Patrick Jones, Directeur exécutif et PDG d'IBTTA.

Le New Mersey Gateway Bridge de Cheshire, en Angleterre, constitue une réponse innovante à une situation apparemment impossible à laquelle sont confrontées de nombreuses autorités de transport locales dans le monde. En effet, la congestion automobile sur ce pont vieillissant avait atteint des niveaux proches de la saturation. Un deuxième pont enjambant l'estuaire de la rivière était nécessaire. Face à la rareté des fonds publics, la communauté a accepté la mise en place d'un péage sur le pont existant ainsi que sur le nouveau. Mais il fallait un fournisseur de services de péage expérimenté, capable de se saisir et de canaliser la vision de la communauté. emovis a relevé ce défi moyennant une solution de péage innovante qui a reçu l'adhésion de la communauté, tout en fournissant les recettes nécessaires aux autorités locales pour financer le projet.

emovis a conçu et livré une solution de péage totalement électronique, y compris des systèmes de bord de route et de back office (BOS) intégrant des modules de traitement des infractions du Royaume-Uni et de l'Europe. emovisexploite le centre de service à la clientèle (CSC), assure les services de recouvrement et de rapprochement des revenus pour le compte du Conseil et gère toutes les questions de marketing et de communication liées aux péages.

La société a puisé dans son expérience internationale pour réaliser une campagne marketing très efficace en amont de la mise en place et plus de 80 % des automobilistes étaient préinscrits au moment de l'ouverture du pont, garantissant ainsi l'acceptabilité des péages et la perception des recettes pour le compte des Autorités.

À propos d'IBTTA

L'International Bridge, Tunnel and Turnpike Association (IBTTA) est l'association mondiale des propriétaires et exploitants d'installations de péage et des entreprises qui les exploitent. Fondée en 1932, l'IBTTA compte des membres dans 20 pays répartis sur six continents. Grâce au plaidoyer, au leadership éclairé et à la formation, ses membres mettent en oeuvre des solutions de financement du transport basées sur les utilisateurs qui sont innovantes et à la pointe de la technologie et permettent de relever les défis cruciaux en matière d'infrastructures du 21ème siècle.

Pour plus d'informations : www.ibtta.org

À propos d'emovis

L'entreprise emploie plus de 650 personnes dans le monde et exploite des infrastructures de péage électronique parmi les plus importantes du monde, au Royaume-Uni, en Irlande, aux États-Unis et au Canada.

Présente aux États-Unis depuis plus de 40 ans, emovis a été parmi les premières à introduire le télépéage sur le Golden Gate Bridge dans les années 90. Elle a toujours été à la pointe de modèles innovants en matière de frais d'utilisation. La société participe activement aux essais sur les frais d'utilisation des routes et sur les frais d'utilisation basés sur le kilométrage parcouru aux États-Unis.

En 2017, emovis s'est vu attribuer le projet pilote Washington Road User Charge (www.waroadusagecharge.org) et en juillet 2018, elle a livré avec succès le premier back office de péage des camions des États-Unis au Département des transports de l'île de Rhodes (RIDOT).

La société est une filiale à 100 % d'Abertis, leader mondial des concessions routières (5 000 miles de routes) : www.abertis.com

www.emovis.com

Benoît ROSSI | Directeur de la communication d'entreprise

communication@emovis.com

