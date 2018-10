emovis signe une prolongation de deux ans pour l'exploitation de la route à péage M50 d'Irlande

ISSY LES MOULINEAUX (France), 15 oct. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- emovis a signé une prolongation de deux ans avec Transport Infrastructure of Ireland (TII) pour le fonctionnement du télépéage free-flow (en flux libre) M50 jusqu'en mars 2021.

Cette année, emovis célèbre également sa dixième année d'exploitation de la première route à péage free-flow d'Irlande. Depuis son lancement en 2008, la circulation a augmenté de 63 % pour atteindre 143 000 passages par jour, ce qui a permis à emovis de récolter des fonds pour une valeur de plus d'1 milliard d'euros pour TII, à réinvestir dans les infrastructures de l'Irlande.

À propos d'emovis

L'entreprise emploie plus de 650 personnes dans le monde et exploite certaines des infrastructures de péage électronique parmi les plus importantes du monde, au Royaume-Uni, en Irlande, aux États-Unis et au Canada.

Avec plus de 150 employés en Irlande, emovis fut la première société à introduire l'« All Electronic Tolling » (appelé aussi le « Free-Flow Tolling » ou télépéage) en Europe.

Aux États-Unis, emovis participe activement au programme de frais d'utilisation des routes dans l'Oregon (www.myorego.org) et dans l'État de Washington (www.waroadusagecharge.org). En juillet 2018, elle a livré avec succès le premier back office de péage des camions américain au Rhodes Island Department of Transportation (RIDOT).

La société est détenue à 100 % par Abertis, leader mondial dans les concessions autoroutières (5 000 miles de routes ou 8 000 km) : www.abertis.com

www.emovis.com

Benoît ROSSI | Directeur de la communication d'entreprise

communication@emovis.com

