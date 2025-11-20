Au mois de septembre, l'économie américaine a créé 119 000 emplois. C'est bien plus que les 51 000 attendus par le consensus. Le statu quo de la Fed en décembre reste le scénario central.

C’est un net rebond, alors que les créations d’emplois avaient nettement décéléré depuis le début de l’année. La moyenne à trois mois était tombée à 29 000 après le rapport du mois d’août.

Mais plus largement, le bilan est contrasté. Car les révisions pour les deux mois précédents sont négatives (-33 000 postes), tandis que le taux de chômage remonte lui un peu, passant de 4.3% à 4.4%.

Du côté des inscriptions hebdomadaires au chômage, elles sont ressorties à 220 000 contre une estimation à 227 000. Mais les inscriptions continues remontent, pour s’établir à 1.97 million.

Peu après la publication du rapport, les anticipations de baisse de taux de la Fed en décembre sont quant à elles un peu remontées, mais sont toujours minoritaires (autour de 40%). Le statu quo lors de la prochaine réunion de la Fed reste aussi le scénario privilégié par Zonebourse.

En effet, il n’y a rien dans ces chiffres qui soient de nature à faire basculer les positions des membres de la Fed. Une Fed qui, comme l’a montré le compte rendu de la dernière réunion, est divisée.

Dans les minutes, il est écrit que "de nombreux participants ont suggéré que, compte tenu de leurs prévisions économiques, il serait probablement souhaitable" de laisser les taux inchangés "pour le reste de l'année". A l'inverse, "plusieurs participants ont estimé qu'une détente additionnelle (...) serait opportune en décembre si l'économie évolue comme ils l'attendent".

Une tournure qui laisse entendre que le second camp est minoritaire. Depuis cette réunion, on a également davantage entendu de commentaires en faveur d’une pause en décembre. Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a même indiqué qu’il pensait que la baisse d’octobre n’était pas nécessaire.

Le rapport sur l’emploi du mois de septembre était en tout cas le dernier chiffre important avant le meeting des 9 et 10 décembre.

En effet, le Bureau des Statistiques du Travail (BLS) a indiqué hier qu’il n’y aurait pas de rapport sur l’emploi pour le mois d’octobre. Les créations de ce mois seront incorporées au rapport du mois de novembre. Et ce dernier ne sera publié que le 16 décembre, une semaine après la réunion de la Fed.

Les ventes au détail et les prix à la production du mois de septembre seront publiés mardi. L’enquête JOLTS sera quant à elle reportée au 9 décembre, tandis que celle du mois d’octobre est annulée.