Si vous voulez briller aux repas de fin d'année, retenez ça : en 2025, l’or a gagné le concours du “refuge”, et le bitcoin a gagné celui du “grand huit”. L’un a enchaîné les records comme un actif qui rassure quand le monde tangue. L’autre a fait rêver, puis a rappelé à tout le monde que la crypto, c’est encore une histoire de volatilité.

Bitcoin : ascension fulgurante et chute brutale

Le millésime 2025 du bitcoin restera dans les annales pour sa volatilité extrême. La cryptomonnaie avait entamé l’année sur les chapeaux de roues, portée par un engouement renouvelé des investisseurs traditionnels et l’arrivée à la Maison-Blanche d’un président ouvertement pro-crypto, Donald Trump.

D’abord, il y a eu l’épisode le plus surréaliste de l’année : Donald Trump et Melania Trump ont lancé leurs propres memecoins, $TRUMP et $MELANIA, présentés par leurs promoteurs comme une “expression de soutien” plutôt qu’un investissement — un geste qui a immédiatement déclenché des alertes sur les conflits d’intérêts (puisque la Maison-Blanche pilote aussi, de facto, l’environnement réglementaire du secteur). Symbole d’une époque : en 2025, la crypto n’est plus seulement un marché — c’est aussi un outil narratif, viral, politique.

Puis vient le premier vrai rappel à l’ordre : avril. Les cryptos, comme les actions, trébuchent quand Donald Trump dégaine ses annonces de tarifs douaniers. Le bitcoin décroche avec le Nasdaq, preuve qu’en 2025 il ne se comporte plus comme une planète isolée, mais comme un actif “risk-on” branché sur la même prise électrique que les marchés. Cette année, le bitcoin a réagi aux mêmes catalyseurs que le NASDAQ ou le S&P 500 – politiques monétaires, engouement (et possible bulle) autour de l’IA, et bien sûr aléas géopolitiques.

Zonebourse

Les données confirment cette tendance : la corrélation moyenne sur un an entre le BTC et l’indice S&P 500 a atteint 0,5 (nettement positive), alors qu’elle n’était que de 0,2 à 0,3 les années précédentes. En clair, le bitcoin s’est comporté comme un actif à risque parmi d’autres, perdant pour l’instant son statut fantasmé de “nouvel or numérique”.

L’été ranime la flamme du BTC. Les espoirs de baisse de taux refont surface, le marché respire, et la spéculation reprend ses droits. Et puis l’automne offre son apogée : début octobre, le bitcoin inscrit un record au-delà de 126 000 USD. Le genre de chiffre qui fait taire les sceptiques… juste assez longtemps pour que l’euphorie devienne fragile. La machine institutionnelle y est pour beaucoup. Même quand le prix a commencé à se retourner, les ETF Bitcoin Spot ont continué d’agir comme une porte d’entrée massive pour les investisseurs traditionnels. Et à l’inverse, quand la correction a mordu, le mouvement s’est vu en direct : en novembre, IBIT (BlackRock) a même connu un record de sorties quotidiennes sur une séance, preuve que la “finance régulée” amplifie désormais aussi les phases de désendettement.

Dans ce nouveau paysage, IBIT n’est pas un ETF comme les autres : en 2025, Bloomberg souligne que l’ETF Bitcoin de BlackRock est devenu le plus rémunérateur de la maison (en revenus de frais), devant le reste de sa gamme — une manière très concrète de dire que bitcoin est entré dans le modèle économique des géants de la gestion d’actifs.

Le 10 octobre, nouveau choc : Trump annonce une hausse de droits de douane sur la Chine et brandit la menace de contrôles à l’export sur des logiciels critiques. Le marché se vide d’un coup : plus de 19 MrdsUSD de positions à effet de levier sont liquidées — un record historique pour l’écosystème crypto. Le bitcoin plonge jusqu’à environ 104 783 USD sur l’épisode du 10–11 octobre.

Depuis, la reprise patine. Mi-novembre, le BTC passe brièvement sous 90 000 USD, effaçant ses gains de l’année et laissant une trace : en 2025, la confiance peut “s’éroder à une vitesse remarquable”, notent des acteurs du marché.

À l’approche de Noël, le bilan a un goût paradoxal : un plus-haut historique, puis une descente. Début décembre, le bitcoin gravite autour de 89 000 USD, à plus de 30% sous son pic d’octobre, et il est en passe de boucler l’année en baisse (environ -5%), ce qui serait sa première performance annuelle négative depuis 2022. Un retournement de fortune que peu d’analystes avaient anticipé : encore fin octobre, certains maximalistes comme Michael Saylor (patron de la société cotée détenant le plus de bitcoins au monde) pariaient sur un cours à 150 000 USD avant janvier.

Strategy vs Bitcoin

Zonebourse

Enfin, pendant que le bitcoin faisait le grand huit, les stablecoins prenaient le pouvoir. Leur capitalisation atteint un record autour de 251,7 MrdsUSD (+22% sur 2025), portée par l’usage (trading, transferts, paiements) et par un tournant politique majeur aux États-Unis avec l’avancée d’un cadre législatif dédié.

L’or, refuge ultime en temps de crises

À l’exact opposé du spectre financier, l’or a connu en 2025 une consécration sans précédent depuis plus de quatre décennies. Dès les premiers mois de l’année, le métal précieux a entamé une ascension régulière, brisant un à un tous ses plafonds historiques. Le 18 mars, il franchit pour la toute première fois la barre des 3 000 USD l’once, dopé par une succession de mauvaises nouvelles sur la scène mondiale. Ce jour-là, la rupture d’un fragile cessez-le-feu au Moyen-Orient – avec la reprise de frappes armées à Gaza – ravive les craintes d’un embrasement régional. Parallèlement, l’escalade verbale entre Washington et Pékin autour de la guerre commerciale fait craindre une récession américaine, ce qui affaiblit considérablement le dollar. Ces événements forcent les investisseurs à réévaluer leurs risques : en quête de havres de paix pour leurs capitaux, ils se détournent massivement du billet vert et des actions au profit de l’or et des autres métaux précieux.

L’été et l’automne 2025 n’ont fait que renforcer cette dynamique haussière de l’or, chaque nouvelle péripétie mondiale ajoutant du carburant à la hausse. Les marchés obligataires donnant des signes de fébrilité (taux à long terme en hausse, primes de risque en expansion) et les banques centrales adoptant un ton plus accommodant, le contexte monétaire est redevenu favorable aux actifs non rentables mais sûrs comme l’or. Aux États-Unis, la Réserve fédérale a abaissé à quatres reprises son taux directeur au cours de l’année, un retournement après le cycle de hausse agressive de 2022-2023. Cette détente monétaire – combinée à l’érosion du dollar a mécaniquement augmenté l’attrait de l’or aux yeux des investisseurs internationaux.

Taux FED

Trading Economics

S’y ajoutent les tensions géopolitiques persistantes (de la menace d’un blocus pétrolier du Venezuela annoncée par Trump en décembre aux conflits larvés en Europe de l’Est ou au Moyen-Orient) et l’appétit constant des banques centrales émergentes pour diversifier leurs réserves. Résultat : le cours de l’or s’est envolé de près de 70% sur 2025, sa plus forte appréciation annuelle depuis 1979.

Le seuil mythique des 4 000 USD a été pulvérisé à l’automne, et en cette fin d’année l’or flirte avec les 4 500 USD l’once. L’onde de choc est large : l’argent a carrément plus que doublé (+141% !) pour atteindre 70 USD l’once, et même le platine et le palladium, métaux industriels, ont retrouvé des niveaux qu’on n’avait plus vus depuis des années. Autant d’indicateurs d’une véritable ruée vers les valeurs tangibles, rappelant par certains côtés la fièvre de l’or de la fin des années 1970 lorsque l’inflation galopante et les tensions Est-Ouest avaient propulsé le métal jaune à des records (à l’époque, +135% en 1979).

Cours or et argent depuis le début de l'année

Zonebourse