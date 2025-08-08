Tandis que certains attendent Godot, d'autres guettent la baisse des taux. Espérons pour les seconds que cet événement se matérialise bel et bien, contrairement au héros de Beckett.

Jeudi, à la clôture, Donald Trump a annoncé le nom du remplaçant temporaire de la gouverneure Adriana Kugler. Après sa démission, c’est Stephen Miran qui a été choisi pour assurer l’intérim. Même si son mandat ne devrait pas s’éterniser, sa proximité avec le camp présidentiel alimente encore un peu plus les espoirs d’une baisse des taux dès septembre. Un optimisme qui a soutenu les marchés américains lors de cette dernière séance hebdomadaire : le S&P 500 progresse de 0,78%, le Dow Jones gagne 0,47% et le Nasdaq s’adjuge 0,95%.

Cet élan positif a également été nourri par de bonnes publications de la veille. Monster Beverage bondit de 6,40%, Applovin grimpe de 4,04%, tandis que les géants technologiques poursuivent leur ascension : Apple enchaîne une troisième séance de hausse (+4,45%) et Micron s’envole de 6,26%.

À l’inverse, The Trade Desk, spécialiste de la publicité en ligne via le cloud, subit une lourde correction (-38,6%) après que son PDG a alerté sur l’impact potentiel des tarifs douaniers pour les plus grands annonceurs mondiaux. Microchip, fabricant de semi-conducteurs, recule de 6,57% après avoir publié un chiffre d’affaires et un bénéfice par action en baisse au premier trimestre de son exercice 2026.

La semaine prochaine sera marquée par une nouvelle salve de résultats avec, entre autres, CoreWeave, On Holding, Cisco Systems, Deere & Company, Applied Materials, Nu Holdings ou encore JD.com. En Asie, plusieurs poids lourds seront à surveiller : Tencent publiera mercredi, tandis que Foxconn et NetEase dévoileront leurs chiffres jeudi.