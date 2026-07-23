Le programme de rachat d'actions d'Airbus est parfaitement logique. En cinq ans, le groupe a fait passer son levier financier d'environ 200 % à 35 %, tout en maintenant une trésorerie solide et stable. Dans ce contexte, un programme de rachat d'actions (probablement suivi d'une annulation d'une partie des titres) est cohérent.

Cette opération permet de remonter le levier financier et, à toutes choses égales par ailleurs, d'améliorer mécaniquement le BPA (EPS) et le ROE de l'entreprise. En revanche, ce qui fait monter le cours n'est pas cette augmentation mécanique du BPA puisque le risque structurel que portent les actionnaires augmente également, il est donc logique d'attendre un retour sur investissement plus important.

Ce qui fait monter le cours c'est :

1) l'asymétrie d'information caractéristique des rachats d'actions (le marché estime que le management en sait plus qu'eux sur la situation du business et voit l'opération comme un signal que le titre est mal valorisé)

2) un marché convaincu que Airbus dispose d'une trésorerie excédentaire et/ou que l'opération présente une rentabilité potentielle plus intéressante que les opportunités qu'a Airbus sur le marché des affaires (caractéristique d'une entreprise mature)

3) un marché qui estime peut-être (on sort ici de la théorie) que le levier d'Airbus est si faible, qu'une augmentation de celui-ci n'aura pas nécessairement pour effet d'augmenter le coût de la dette (vérifiable sur le marché obligataire).

Comme je l'expliquais sur BFM Business fin Juin, le timing Airbus semble intéressant. Le cours intègre depuis plusieurs mois déjà pleinement les problèmes de sa supply chain (Pratt & Whitney) et l'échec d'une collaboration sur le projet SCAF. De plus, Airbus peut bénéficier d'une sensibilité win/win vis-à-vis du cours du pétrole tant que celui-ci reste dans un range "acceptable" : quand le pétrole chute, le marché paie les compagnies aériennes ainsi que les avionneurs dans l'anticipation d'une augmentation du carnet de commandes, et quand le pétrole grimpe, ça fait ressortir le premium Airbus (avions commerciaux les plus économes du marché).



À retenir pour détecter ce type de situation :



- une entreprise arrivée à maturité

- qui n'a pas pour habitude de faire des rachats d'actions au fil de l'eau

- une politique monétaire des banques centrales relativement prévisible

- un levier financier qui s'est fortement réduit

- une trésorerie confortable, voire excédentaire (à évaluer notamment via l'évolution historique du ratio trésorerie/chiffre d'affaires).

Tout ceci, on l'explique dans le livre Surperformer : bourse, marchés et gestion de portefeuilles.



Lorsque ces conditions sont réunies, la probabilité d'une réaction très positive à une opération de rachat d'actions devient significative.



À suivre également : il se passe des choses importantes dans l'industrie spatiale européenne, en berne depuis l'effondrement du marché des satellites GEO. Une vraie stratégie de consolidation de l'industrie spatiale européenne est en route. Airbus Defense & Space produit déjà les satellites orbite basse d'Eutelsat (concurrent européen du Starlink de SpaceX) et s'engage en parallèle dans un consortium avec Thales Alenia Space et Leonardo pour faire un nouveau champion des satellites en orbite basse. Ce partenariat va-t-il fonctionner ?



L'auteur de ce post détient des titres Airbus.