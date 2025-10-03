Les ETF poursuivent leur ascension spectaculaire, dopés par des flux records, une diversification accrue et l'essor de la gestion active. Avec plus de 11 500 milliards de dollars d'encours à mi-2025, ces fonds cotés s'imposent comme l'outil incontournable de l'investissement moderne.

Depuis leur création en 1993, les fonds cotés en Bourse (ETF) ont connu une trajectoire de croissance spectaculaire, passant de 2 100 milliards de dollars d’encours en 2015 à 11 500 milliards de dollars à mi-2025 (selon les données de Investment company institute). Cette dynamique est portée par une diversification croissante de l’offre, une adoption accélérée par les particuliers et un intérêt marqué des professionnels. La liquidité et la faiblesse de frais expliquent ce succès, renforcées par un sentiment de transparence, même s'il est parfois mal placé.

On évalue à environ 14 000 le nombre d'ETF (incluant les ETP) cotés dans le monde, même si ce nombre fluctue selon les sources du fait des créations / disparitions rapides et des différentes proches d'un même produit. L'outil de sélection des ETF de Zonebourse en dénombre un peu plus de 10 000 en sélectionnant toutes les régions du monde.

D’abord synonymes de gestion passive, les ETF ont connu une mue significative avec l’essor des ETF actifs depuis une libéralisation réglementaire aux Etats-Unis en 2019. Actuellement, entre 1900 et 2000 ETF cotés sont gérés activement, pour des encours évalués 1 100 milliards de dollars.

Les ETF sont devenus le vêtement universel de l’investissement moderne : simple, adaptable, robuste. Comme le jean Levi's dans l’Amérique industrielle. C'est ce que montre le graphique publié il y a quelques jours par Bank of America, qui s'est appuyée sur les données d'EPFR.

Depuis 2010, c'est à dire grosso modo en 15 ans, les ETF actions ont drainé 6 200 milliards de dollars en cumulé. Dans le même temps, les fonds actions traditionnels long only (positionnés à l'achat) ont perdu 3 100 milliards de dollars. Sur les deux dernières semaines de septembre, les ETF actions ont engrangé 122 milliards de dollars additionnels, soit le second montant le plus élevé de l'histoire en 15 jours après le record touché en décembre 2024.

Cela montre deux choses :

D'abord, que les investisseurs continuent à délaisser la gestion traditionnelle au profit de la gestion indicielle.

Ensuite, qu'en dépit du petit coup de mou de la semaine dernière, les investisseurs achètent toujours des actions à tour de bras.

Quels sont les plus gros ETF du monde ?

Actuellement, le plus gros ETF du monde est le Vanguard S&P 500 (VOO), avec 762,3 milliards de dollars d'encours au 31 août dernier (et davantage encore début octobre). Il devance son homologue de chez BlackRock, l'iShares Core S&P 500 ETF (IVV) avec 703,8 MdsUSD d'encours au 2 octobre.

Le plus gros ETF obligataire, le Vanguard Total Bond Market (BND), affiche lui 136,5 MdsUSD d'encours.