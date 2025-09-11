L'envolée de l'action Oracle à New York hier n'a pas rouvert les vannes de l'optimisme à Wall Street, où l'on attend avec une certaine prudence le verdict des chiffres de l'inflation américaine d'août, qui seront dévoilés dans quelques heures. C'est la dernière incertitude qui se dresse devant la baisse des taux américains que les marchés attendent la semaine prochaine. En Europe, la BCE devrait maintenir sa politique monétaire inchangée à l'issue de sa réunion du jour. Voilà les deux événements à surveiller aujourd'hui en priorité.

Contre toute attente, l'explosion haussière de l'action Oracle hier n'a pas réussi à insuffler une énergie positive à toute la cote américaine. L'indice large S&P 500 n'a gagné que 0,3%. Le Nasdaq 100 a grappillé 0,04% et le Dow Jones a baissé de 0,48%, plombé par toute la tech sauf Nvidia. Oracle (qui ne fait pas partie des indices Dow Jones et Nasdaq), a terminé en hausse de 36%, ce qui est totalement dingue et qui reflète bien le FOMO actuel du marché pour les actions qui font partie du narratif sur l'intelligence artificielle.

Le FOMO, c'est cette peur de rater la super bonne affaire qui crée un comportement moutonnier acheteur sur les marchés. On le critique, on le raille, mais force est de constater qu'il est beaucoup plus rentable quand même pour les investisseurs que les vendeurs de peur, qui font du clic mais rarement des étincelles boursières. Depuis des mois, le FOMO dicte de s'exposer corps et âme à l'IA. Ça marche très bien. Et quand ça rattrape des grosses entreprises, ça peut vite créer un cocktail haussier explosif bâti sur des dizaines de milliards de dollars.

Ou même des centaines, comme hier. Je fais un court rappel pour les retardataires : mardi soir après la clôture US, Oracle, plutôt rangé dans la catégorie "informatique de vieux" jusqu'à une date récente, a non seulement confirmé que son exposition à l'IA est réelle, mais encore qu'elle est massive et qu'elle accélère. Avec des montants de commandes astronomiques à la clef. Le marché n'avait pas bien perçu le potentiel, c'est le moins que l'on puisse dire. Enfin pas totalement en tout cas, sinon l'action n'aurait pas gagné 36% en une seule séance, portant la capitalisation du groupe de 680 à 922 milliards de dollars en 24h00, soit 242 milliards de dollars (!!!) de valorisation en plus. C'est à dire presque exactement un L'Oréal ou un Novartis (respectivement 8e et 7e capitalisations européennes).

C'est totalement dingue et ça a même propulsé Larry Ellison, le patron d'Oracle, devant Elon Musk (Tesla) au classement des gens les trop riches du monde (en réalité, ils sont au coude à coude parce qu'il est impossible de quantifier réellement la fortune des uns et des autres).

Mais il n'y a pas eu de contagion au reste de la cote américaine parce que la plupart des actions technologiques hors IA ont piqué du nez. Notamment Apple, qui a perdu 3% après avoir présenté des nouveautés sans IA et vaguement décevantes. J'en veux pour preuve que la presse spécialisée s'enthousiasme pour la nouvelle couleur d'un iPhone plutôt que pour ses qualités intrinsèques. C'est un peu l'effet septembre : le creux de la vague et la remise à plat des paris avant d'attaquer le dernier trimestre. En Europe, les indices avaient majoritairement pris la pente descendante hier. Sauf le CAC 40, qui a progressé de 0,15% pour une raison qui continue à échapper aux gens raisonnables. Ce qui n'est pas le cas de mon voisin Emile, qui explique que c'est logique, puisque "la France a choisi le coq comme emblème parce que c'est le seul oiseau qui chante avec les pieds dans la merde", comme disait Coluche.

L'épisode Oracle a beau être impressionnant, tout le monde n'aura d'yeux que pour les chiffres de l'inflation américaine à 14h30, parce que c'est le dernier événement susceptible de faire douter le marché sur une baisse des taux de la Fed la semaine prochaine. Et encore, il faudra pour cela que le chiffre soit exceptionnellement haut. Le fantasme du marché est plutôt inverse : et si, comme les prix à la production dévoilés hier, les prix à la consommation étaient inférieurs aux craintes ? C'est un fantasme parce que cela relancerait la spéculation sur une baisse plus importante que prévu des taux de la Fed la semaine prochaine. Pour le moment, les probabilités sont réparties ainsi chez les traders : 92% en faveur d'un assouplissement de 25 points de base, 8% pour 50 points de base. Le consensus table sur une inflation annuelle de 2,9% et une inflation de base (core inflation) de 3,1%.

Juste avant la publication de cette évolution des prix américains en août, la BCE aura rendu son verdict sur ses taux directeurs (14h15). Les économistes s'attendent à un statu quo avec un taux de dépôt à 2% et un taux de refi à 2,15%. La banque centrale publiera aussi ses dernières prévisions macroéconomiques.

En Asie Pacifique ce matin, l'ambiance reste haussière au Japon (+0,6%), en Chine continentale et à Taiwan. Les gains sont plus fragiles en Corée du Sud et en Inde, tandis que Hong Kong et l'Australie affichent de légères baisses. Il y a un attentisme bien compréhensible avant la statistique américaine, déterminante pour la suite des événements boursiers. Les indicateurs avancés européens sont hésitants, avec un possible repli à l'ouverture.

Les principaux changements de recommandations

Adecco Group : Jefferies passe de sous-performance à conserver avec un objectif de cours relevé de 18,50 à 24 CHF.

Antin Infrastructure Partners : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 18 à 17,30 EUR.

Ashtead Group : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 5900 à 5700 GBX.

Aurubis : Baader Helvea passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours relevé de 90 à 110 EUR.

Baloise Holding : Autonomous Research reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 210 à 220 CHF.

Buzzi : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 45 à 54 EUR.

Dormakaba Holding : Barclays démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 880 CHF.

GRK Infra : Inderes passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours de 14 EUR.

Holcim : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 70 à 75 CHF.

Hays : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 85 à 61 GBX.

ISS : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 170 DKK à 240 DKK.

Moncler : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 56 à 55 EUR.

Prysmian : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 82 à 86 EUR.

Relx : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 4410 à 3980 GBX.

Sanofi : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 116 à 110 EUR.

Sika : JP Morgan passe de sous-pondérer à conserver avec un objectif de cours de 186 CHF.

Siemens Healthineers aurait entamé des pourparlers en vue de la vente de son unité de diagnostic pour plus de 6 MdsEUR, révèle Bloomberg.

EDP Renovaveis conclut la vente de 121 MW de parcs éoliens en France et en Belgique pour un montant 200 MEUR.

Le fonds GTCR rachèterait le génériqueur tchèqye Zentiva à Advent pour 4,1 MdsEUR, selon le FT.

Adani Power reçoit une lettre d'intention pour un projet d'électricité de 800 MW.

Elliott confirme son entrée eu capital de The Kansai Electric Power Company.

