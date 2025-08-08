Les investisseurs ont accueilli avec un certain flegme l'entrée en vigueur effective d'une partie des droits de douane imposés par les Etats-Unis. Ou avec une certaine résignation, avec en zeitgeist "ça aurait pu être pire". Le rythme des publications de résultats d'entreprises va ralentir assez nettement du côté des grandes entreprises occidentales.

Les marchés actions ont plutôt bien digéré l'entrée en vigueur des nouvelles règles du jeu du commerce mondial, en attendant d'y voir plus clair sur leur impact réel. Dans le registre des certitudes, figure un ticket d'entrée moyen multiplié par 7 ou 8 pour les marchandises vendues aux Etats-Unis et produites à l'étranger. Les spécialistes estiment en effet que les droits de douane américains version août 2025 se situent entre 17 et 20%, contre 2,5% au 1er janvier, leur plus haut niveau sur un siècle, rien que ça. Autre certitude : de l'argent frais supplémentaire afflue dans les caisses de Washington. Les montants sont considérables, même s'ils ne sont pas à la mesure des problèmes budgétaires du pays.

Mais il reste pas mal d'interrogations, dont la principale est : qui va payer la facture finale ? Les détracteurs de la stratégie de Donald Trump affirment que c'est le consommateur américain. Ils en veulent pour preuve ce qui s'est passé lors du mandat Trump I, puisque plusieurs études, notamment celle du NBER (National bureau of economic research) ont conclu que les surtaxes ont été finalement assumées par les entreprises et le consommateur américains. Les partisans du président ont évidemment une autre lecture et considèrent que cette stratégie fait partie d'un ensemble plus vaste pour renforcer l'économie et servir les intérêts géopolitiques des Etats-Unis, comme l'a d'ailleurs réaffirmé hier le Secrétaire du trésor, Scott Bessent.

Cette question reste toutefois cruciale parce que le schéma intuitif droits de douane plus élevés = inflation plus élevée continue à peser sur la marge de manœuvre de la banque centrale américaine, forcée pour le moment de maintenir des taux d'intérêt élevés. Cette politique restrictive bride les initiatives privées (le crédit est cher, donc l'argent est moins abondant) et pèse sur les finances publiques (le coût de l'emprunt est élevé). La Fed considère que lâcher la bride aurait des conséquences encore plus graves, en particulier en faisant exploser les prix et en créant un engrenage cataclysmique. Dogmatisme, répond l'administration Trump, qui pense que la baisse des taux est le chaînon manquant de sa politique économique actuelle.

Dans cette optique, Donald Trump a marqué quelques points récemment. La démission surprise d'une membre de la Fed va lui permettre d'introduire un nouveau loup dans la bergerie monétaire. Ou plutôt une colombe, comme on appelle les banquiers centraux partisans d'une politique non-orthodoxe. Ce sera Stephen Miran, un conseiller économique proche de la Maison Blanche, qui faisait déjà partie de l'équipe du mandat précédent. Il viendra renforcer le camp des dissidents de l'institution, déjà composé de Michelle Bowman et Christopher Waller. Ce dernier tient d'ailleurs la corde depuis quelques jours pour remplacer l'actuel président de l'institution, Jerome Powell, à expiration de son mandat dans quelques mois.

En attendant de savoir si la Fed se rallie à la politique trumpiste, les marchés actions, je le disais au début de cette chronique, se portent plutôt bien. Le Nasdaq 100 a même signé un nouveau pic en clôture hier, bien aidé par Apple qui a poursuivi son rebond après avoir pris des engagements d'investissement aux Etats-Unis. La marque à la pomme reste dans le rouge en 2025, avec une baisse de 12% qui tranche avec d'autres stars de la technologie. Malgré l'engouement récent, la société reste engluée dans des chaînes d'approvisionnement qui passent par l'étranger et par le retard presque rédhibitoire qu'elle a accumulé dans l'IA. En Europe, les indices des pays fortement exportateurs comme l'Allemagne (+1,1% pour le DAX) ou l'Italie (+0,9% pour le FTSE Mib) ont passé sans coup férir le cap des droits de douane. Même chose en France (+0,9%) et même en Suisse (+0,8%) malgré la situation compliquée de la Confédération vis-à-vis des Etats-Unis.

Les marchés asiatiques ont aussi le vent en poupe : l'indice MSCI Asie Pacifique affiche cinq séances consécutives dans le vert et le Japon est en fusion depuis que l'horizon douanier se dégage. Enfin se dégage, il faut le dire vite : Tokyo se réjouit d'avoir échappé au tarif douanier maximal avec les Etats-Unis en négociant à l'européenne : pas de contreparties mais un coup de tatane à 15% au lieu de 30%. Une remise de 50% en somme, comme pendant les soldes. Plus sérieusement, les Etats-Unis ont confirmé que le Japon ne pâtira pas d'un empilage de surtaxes et, surtout, que les exemptions négociées sur l'automobile entreront en vigueur.

En Asie Pacifique ce matin, le Nikkei 225 japonais termine donc la dernière séance de la semaine en hausse de 2%. C'est nettement plus compliqué ailleurs avec des baisses de plus de 0,5% en Corée du Sud, en Inde et à Hong Kong. L'Australie cède 0,2% mais conserve un bilan hebdomadaire haussier grâce à un bon début de semaine. Malgré ces parcours contrastés, les actions européennes sont attendues en hausse à l'ouverture.

Les temps forts économiques du jour

Aucun indicateur majeur n'est prévu aujourd'hui. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

AP Moller Maersk : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 13800 à 16000 DKK.

Airbus : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 185 à 186 EUR.

Anheuser-Busch Inbev : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 71 à 68 EUR.

Athens International Airport : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 8,40 EUR à 12,80 EUR.

Diageo : Goldman Sachs passe de vendre à neutre avec un objectif de cours de 2000 GBX.

Engie : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 23,40 à 23,50 EUR.

Fraport : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 66 à 73 EUR.

Just Group : Barclays dégrade de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 185 à 220 GBX.

KBC Groupe : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de sousperformance avec un objectif de cours relevé de 89 à 95 EUR. RBC Capital maintient sa recommandation de performance de secteur avec un objectif de cours relevé de 87 à 93 EUR.

Roche : Bank Vontobel AG dégrade son conseil d'achat à conserver avec un objectif de cours réduit de 299 CHF à 268 CHF.

Sandoz Group : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 46,50 à 55 CHF. Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 42,80 CHF à 47,60 CHF.

Sanofi : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 115 à 105 EUR. JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 110 à 105 EUR.

SMA Solar Technology : TD Cowen maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 15 à 20 EUR.

Soitec : BNP Paribas Exane passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 55 à 36 EUR.

Swissquote Group Holding : Oddo BHF démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 555 CHF.

TotalEnergies : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 58 à 57 EUR.

Vivendi : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 2,80 à 3,20 EUR.

Zurich Insurance Group : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de sousperformance avec un objectif de cours relevé de 480 à 485 CHF.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Airbus a livré 373 avions au cours des sept premiers mois de 2025.

Samse annonce la nomination de son directeur général Yannick Lopez aux commandes de l'enseigne éponyme.

Nicox étend sa ligne de financement dilutive.

Entech remporte un contrat pour le stockage d'énergie sur batterie.

Boostheat émet de nouvelles convertibles.

Les principales publications du jour : Gérard Perrier, Archos, Logic Instrument… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres) Munich Re revoit à la baisse ses prévisions de recettes d'assurance pour 2025, en raison de l'évolution des taux de change. NN Group annonce des résultats qui dépassent les estimations grâce à de fortes recettes en Europe. Genmab resserre ses prévisions annuelles vers le haut. Bpost dépasse les attentes en matière de bénéfices de base pour le trimestre. Jungheinrich vise un EBIT pour l'année fiscale entre 160 et 230 millions d'euros. Asmodee publie des revenus du T1 fiscal en hausse 32%.

Les principales publications du jour : Munich Re, EnBW, NN Group…

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.