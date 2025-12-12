A force de faire des sauts de puce, plusieurs indices sont donc revenus sur leurs sommets. C'est le cas du S&P 500, qui a clôturé à 6 901 points en grappillant 0,2%. L'indice large américain était brièvement monté plus haut en séance fin octobre, mais il avait fini par baisser pavillon, si bien que le nouveau record de clôture date du 11 décembre. Le Dow Jones, plus restreint, et le Russell 2000, concentré sur les petites valeurs, ont eux aussi signé des records hier. Le Nasdaq 100 est un peu à la traîne à cause de la méforme des valeurs de l'intelligence artificielle. Oracle a perdu 11% après ses résultats et Nvidia a lâché 1,5%. Après la clôture, Broadcom a publié de bons résultats, mais pas suffisamment bons pour rallumer la flamme de l'IA : le titre perdait 4,5% hors séance. La bonne nouvelle, c'est que la base de gains des actions américaines s'est considérablement diversifiée : Wall Street ne surfe pas uniquement la vague technologique.
En Europe, pas de record pour le Stoxx Europe 600, mais le pic se rapproche. L'indice a passé la barre des 581 points hier. Il revient à moins de 1% de sa marque record du 13 novembre, en dépit du coup de mou du secteur de la défense, gros contributeur de la performance depuis plusieurs trimestres. Cette décrue coïncide avec les concessions annoncées par l'Ukraine pour tenter d'arracher un cessez-le-feu avec la Russie. Kiev est prête à accepter une zone démilitarisée dans le Donbass, ce qui constitue une importante concession. Donald Trump, qui a pris acte de la proposition, a déclaré il y a quelques heures que les Etats-Unis enverraient un représentant pour participer aux pourparlers en Europe sur l'Ukraine ce week-end s'il y avait de bonnes chances de progresser vers un accord de cessez-le-feu. La perspective d'une avancée a fait décrocher le pétrole, dont la chute a été quelque peu freinée par l'opération de saisie d'un pétrolier vénézuélien par Washington dans la semaine.
Côté sociétés, focus sur la France ce matin, puisque le CAC 40 va évoluer dans les jours à venir, avec l'entrée d'Eiffage à la place d'Edenred. Ce changement illustre la structuration et la mue du groupe de BTP devenu un champion des concessions, des travaux spéciaux et de l'énergie. Mais c'est aussi la confirmation de la malédiction des entreprises technologiques françaises, qui peinent à confirmer les espoirs placés en elles, comme l'illustrent les précédentes inclusions suivies d'un fiasco d'Atos ou de Worldline. En parlant de technologie, il y a eu plusieurs articles cette semaine sur Cisco, le grand fournisseur américain d'équipements réseaux. La raison ? L'action a dépassé pour la première fois en 25 ans son record de mars 2000, juste avant que la bulle internet n'éclate. Il aura donc fallu tout ce temps pour que l'entreprise, encensée pour son rôle dans l'essor d'internet, renoue avec ses niveaux de l'époque. Evidemment, certains ont fait le parallèle avec Nvidia, qui est au cœur de l'IA en 2025 comme Cisco était au cœur des réseaux en 2000. Même si la comparaison est audacieuse, elle est à méditer car les séries longues sont parfois riches d'enseignements pour les investisseurs. La cote française contient elle aussi quelques stars déchues de la fin des années 1990. Pas besoin de chercher bien loin d'ailleurs. Prenez Orange. La société a péniblement rejoint son meilleur niveau des cinq dernières années à 14 EUR il y a quelques semaines. Mais pour renouer avec son niveau de 2000, il faudra cravacher : l'action avait signé un pic juste au-dessus de 200 EUR en 2001. Autre exemple sur un pas de temps plus court, la valeur préférée des Français en 2025 : Société Générale (+137% depuis le 1er janvier). Eh bien malgré un cours quintuplé depuis 2020, à 64 EUR actuellement, il manque une centaine d'euros pour rejoindre le record de la banque, qui date du mois de mai 2007 à 160 EUR. Même en ajoutant les généreux coupons distribués depuis, le compte n'y est pas : les actionnaires de mai 2007 sont encore à -10% hors inflation. Il est parfois utile de relativiser les performances.
En Asie Pacifique, le vert est de sortie pour terminer la semaine. Le Japon, l'Australie, la Corée du Sud et Hong Kong progressent de plus de 1%. L'Inde et Taiwan d'environ 0,5%. En dépit de la baisse de Broadcom post-séance US, les indicateurs avancés européens sont haussiers.
Les temps forts économiques du jour
Le PIB britannique mensuel (8h00) et la lecture définitive de l'inflation française de novembre (8h45) occuperont le terrain avant les allocutions publiques de deux membres de la Fed dans l'après-midi. Tout l'agenda ici.
Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :
- Euro : 1,1735
- Once d'or : 4 269 USD
- Brent : 61,68 USD
- Spread Bund / OAT : 71 points (-0,9%)
- VIX : 14,85 (-1%)
- 10 ans US : 4,162%.
- Bitcoin : 92 252 USD
Les principaux changements de recommandations
- Asmodee : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 148 SEK.
- Accor : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 53 à 58 EUR.
- Addtech : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 395 SEK.
- Aéroports De Paris : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 139 à 137 EUR.
- Centrica : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 179 à 203 GBX.
- Diageo : Baptista Research passe de sousperformance à surperformance avec un objectif de cours de 106,90 USD.
- EFG International : Oddo BHF démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 19,30 CHF.
- Engie : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 23 à 24,50 EUR.
- Galderma Group : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 160 à 190 CHF.
- Galp Energia : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 21 à 15 EUR.
- Givaudan : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 3900 à 3800 CHF. Citi reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 3725 à 3500 CHF. Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 3350 à 3200 CHF.
- Indutrade : SB1 Markets démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 250 SEK.
- Intercontinental Hotels Group : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 8700 à 11400 GBX.
- Julius Bär : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 68 CHF.
- Lifco : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 410 SEK.
- Lagercrantz Group : SB1 Markets démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 225 SEK.
- Magnum Ice Cream : Goldman Sachs démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 13,70 EUR.
- National Grid : Morgan Stanley démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 85,50 USD.
- Pennon Group : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 600 à 565 GBX.
- Pernod Ricard : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 114 EUR à 110 EUR.
- Sanofi : Zacks reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 52 à 51 USD.
- Sanoma : Inderes passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours de 11,30 EUR.
- Scanfil : Inderes passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours de 10,50 EUR.
- Severn Trent : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 3050 à 2975 GBX.
- Standard Chartered : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 1670 à 1965 GBX.
- Stellantis : TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 12 à 13 USD.
- TotalEnergies : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 53 à 56 EUR.
- United Utilities : JP Morgan passe de surpondérer à conserver avec un objectif de cours de 1300 GBX.
- VAT Group : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 305 à 400 CHF.
- Vontobel Holding : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 62 à 66 CHF.
- Whitbread : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 3100 à 2100 GBX.
En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Eiffage va remplacer Edenred dans le CAC 40. Lisi et Nanobiotix entrent dans le SBF 120 à la place de Mersen et Planisware. Les changements seront effectifs le 22 décembre.
- BNP Paribas entre en discussions exclusives avec Holmarcom en vue de la cession de BMCI au Maroc.
- Sopra Steria nomme Rajesh Krishnamurthy au poste de directeur général.
- Eutelsat boucle sa restructuration financière.
- JCDecaux envisage de vendre une part supplémentaire de sa participation dans APG|SGA à NZZ.
- Wendel veut redistribuer 1,6 milliard d'euros à ses actionnaires d'ici à 2030.
- Spie va racheter Artemys.
- La plateforme de facturation électronique de Quadient obtient son agrément définitif par l’administration fiscale.
- Emeis cède son activité de maisons de retraite en Suisse pour près de 270 millions d'euros.
- EPC Groupe a cédé une participation minoritaire de ses activités marocaines à Berjoune Holding, société financière marocaine déjà active dans le secteur minier.
- Voltalia a remporté 68 mégawatts pour un projets solaires en Italie.
- Gerard Perrier Industrie finalise l'acquisition de Somalec.
- SergeFerrari annonce la signature de son nouveau crédit syndiqué.
- Xilam et UGC s’associent pour adapter en série TV le bestseller de Bernard Werber, Les Fourmis.
- Charwood Energy sécurise le financement de sa première centrale de syngaz détenue en propre pour alimenter le site de Verallia
- AB Science fait état d'une publication sur Medrxiv mettant en évidence le bénéfice clinique du masitinib chez les patients atteints de SLA, données prises en compte dans les derniers dépôts réglementaires.
- Boostheat tire 25 OCEANE et son cours vers les abysses.
- Les principales publications du jour : Groupe LDLC, Hunyvers… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Generali et BPCE renoncent à marier leurs gestions d'actifs.
- Novo Nordisk lance le médicament vedette contre le diabète Ozempic en Inde.
- EQT cède 16% de sa participation dans le fournisseur hypothécaire nordique Enity Holding.
- GSK obtient l'autorisation de la FDA pour un antibiotique destiné au traitement de la gonorrhée urogénitale.
- Kitron reçoit une commande de 17 millions d'euros pour des composants électroniques avancés destinés à des véhicules de combat.
- Les principales publications du jour : Sectra, DFDS…
D'Amérique du Nord
- Broadcom perd 4,5% hors séance après ses trimestriels.
- Lululemon flambe de 10,7% hors séance après ses trimestriels. Le groupe annonce le départ de son CEO, Calvin McDonald, qui interviendrait après que le fondateur de la société, Chip Wilson, ait pris des mesures en privé pour le faire évincer, selon le WSJ.
- Musk et Bezos (Amazon) veulent installer des data centers dans l'espace, selon le WSJ.
- Les ventes de Tesla aux États-Unis ont chuté en novembre à leur plus bas niveau depuis près de quatre ans, malgré le lancement des modèles Y et 3, moins chers.
- ChatGPT lance de nouvelles fonctionnalités avec sa version 5.2, pour répliquer à Google.
- Coinbase prêt à lancer des marchés prédictifs et des actions tokenisées, a appris Bloomberg.
- Les principales publications du jour : Charles Schwab…
D'Asie et d'ailleurs
- SoftBank envisage d'acquérir la société américaine de centres de données Switch, selon Bloomberg.
- Sembcorp Industries rachète l’énergéticien australien Alinta Energy pour 6,5 MdsAUD.
- InterGlobe Aviation, la maison-mère d'Indigo, va payer de lourdes amendes après le chaos aérien en Inde.
- Les principales publications du jour : Kobe Bussan…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Comment une compagnie aérienne indienne a semé la zizanie dans le transport mondial (The Economist, en anglais).
- Les machines souffrent-elles ? (Aeon, en anglais).
- Personnalité de l'année du Financial Times : Jensen Huang (Financial Times, en anglais).
- La confusion devient structurelle : alerte sur le chaos médiatique (L'ADN).
- Cisco a finalement réussi (FT Alphaville, en anglais).
- La mort du scientifique (Noéma, en anglais).
- La naissance de la gauche post-libérale, une conversation avec Mark Leonard (Le Grand Continent).