Parmi les choses que les financiers apprécient, en dehors des paris faciles et lucratifs, il y a la stabilité et la visibilité. Dans le monde de Donald Trump, ce ne sont pas les circonstances les plus répandues. La banque centrale américaine, même si elle est largement critiquée par le pouvoir, est la garante de la stabilité financière à Wall Street. Cette semaine, on peut dire qu'elle s'est plutôt bien acquittée de sa tâche en apportant des gages au marché. C'est la Fed qui a permis aux indices d'explorer des zones vierges, en dépit de l'accumulation des nuages sur la thématique phare des deux dernières années, l'intelligence artificielle.

A force de faire des sauts de puce, plusieurs indices sont donc revenus sur leurs sommets. C'est le cas du S&P 500, qui a clôturé à 6 901 points en grappillant 0,2%. L'indice large américain était brièvement monté plus haut en séance fin octobre, mais il avait fini par baisser pavillon, si bien que le nouveau record de clôture date du 11 décembre. Le Dow Jones, plus restreint, et le Russell 2000, concentré sur les petites valeurs, ont eux aussi signé des records hier. Le Nasdaq 100 est un peu à la traîne à cause de la méforme des valeurs de l'intelligence artificielle. Oracle a perdu 11% après ses résultats et Nvidia a lâché 1,5%. Après la clôture, Broadcom a publié de bons résultats, mais pas suffisamment bons pour rallumer la flamme de l'IA : le titre perdait 4,5% hors séance. La bonne nouvelle, c'est que la base de gains des actions américaines s'est considérablement diversifiée : Wall Street ne surfe pas uniquement la vague technologique.

En Europe, pas de record pour le Stoxx Europe 600, mais le pic se rapproche. L'indice a passé la barre des 581 points hier. Il revient à moins de 1% de sa marque record du 13 novembre, en dépit du coup de mou du secteur de la défense, gros contributeur de la performance depuis plusieurs trimestres. Cette décrue coïncide avec les concessions annoncées par l'Ukraine pour tenter d'arracher un cessez-le-feu avec la Russie. Kiev est prête à accepter une zone démilitarisée dans le Donbass, ce qui constitue une importante concession. Donald Trump, qui a pris acte de la proposition, a déclaré il y a quelques heures que les Etats-Unis enverraient un représentant pour participer aux pourparlers en Europe sur l'Ukraine ce week-end s'il y avait de bonnes chances de progresser vers un accord de cessez-le-feu. La perspective d'une avancée a fait décrocher le pétrole, dont la chute a été quelque peu freinée par l'opération de saisie d'un pétrolier vénézuélien par Washington dans la semaine.

Côté sociétés, focus sur la France ce matin, puisque le CAC 40 va évoluer dans les jours à venir, avec l'entrée d'Eiffage à la place d'Edenred. Ce changement illustre la structuration et la mue du groupe de BTP devenu un champion des concessions, des travaux spéciaux et de l'énergie. Mais c'est aussi la confirmation de la malédiction des entreprises technologiques françaises, qui peinent à confirmer les espoirs placés en elles, comme l'illustrent les précédentes inclusions suivies d'un fiasco d'Atos ou de Worldline. En parlant de technologie, il y a eu plusieurs articles cette semaine sur Cisco, le grand fournisseur américain d'équipements réseaux. La raison ? L'action a dépassé pour la première fois en 25 ans son record de mars 2000, juste avant que la bulle internet n'éclate. Il aura donc fallu tout ce temps pour que l'entreprise, encensée pour son rôle dans l'essor d'internet, renoue avec ses niveaux de l'époque. Evidemment, certains ont fait le parallèle avec Nvidia, qui est au cœur de l'IA en 2025 comme Cisco était au cœur des réseaux en 2000. Même si la comparaison est audacieuse, elle est à méditer car les séries longues sont parfois riches d'enseignements pour les investisseurs. La cote française contient elle aussi quelques stars déchues de la fin des années 1990. Pas besoin de chercher bien loin d'ailleurs. Prenez Orange. La société a péniblement rejoint son meilleur niveau des cinq dernières années à 14 EUR il y a quelques semaines. Mais pour renouer avec son niveau de 2000, il faudra cravacher : l'action avait signé un pic juste au-dessus de 200 EUR en 2001. Autre exemple sur un pas de temps plus court, la valeur préférée des Français en 2025 : Société Générale (+137% depuis le 1er janvier). Eh bien malgré un cours quintuplé depuis 2020, à 64 EUR actuellement, il manque une centaine d'euros pour rejoindre le record de la banque, qui date du mois de mai 2007 à 160 EUR. Même en ajoutant les généreux coupons distribués depuis, le compte n'y est pas : les actionnaires de mai 2007 sont encore à -10% hors inflation. Il est parfois utile de relativiser les performances.

En Asie Pacifique, le vert est de sortie pour terminer la semaine. Le Japon, l'Australie, la Corée du Sud et Hong Kong progressent de plus de 1%. L'Inde et Taiwan d'environ 0,5%. En dépit de la baisse de Broadcom post-séance US, les indicateurs avancés européens sont haussiers.

Le PIB britannique mensuel (8h00) et la lecture définitive de l'inflation française de novembre (8h45) occuperont le terrain avant les allocutions publiques de deux membres de la Fed dans l'après-midi. Tout l'agenda ici.

D'Europe

Generali et BPCE renoncent à marier leurs gestions d'actifs.

Novo Nordisk lance le médicament vedette contre le diabète Ozempic en Inde.

EQT cède 16% de sa participation dans le fournisseur hypothécaire nordique Enity Holding.

GSK obtient l'autorisation de la FDA pour un antibiotique destiné au traitement de la gonorrhée urogénitale.

Kitron reçoit une commande de 17 millions d'euros pour des composants électroniques avancés destinés à des véhicules de combat.

Les principales publications du jour : Sectra, DFDS…

D'Amérique du Nord

Broadcom perd 4,5% hors séance après ses trimestriels.

Lululemon flambe de 10,7% hors séance après ses trimestriels. Le groupe annonce le départ de son CEO, Calvin McDonald, qui interviendrait après que le fondateur de la société, Chip Wilson, ait pris des mesures en privé pour le faire évincer, selon le WSJ.

Musk et Bezos (Amazon) veulent installer des data centers dans l'espace, selon le WSJ.

Les ventes de Tesla aux États-Unis ont chuté en novembre à leur plus bas niveau depuis près de quatre ans, malgré le lancement des modèles Y et 3, moins chers.

ChatGPT lance de nouvelles fonctionnalités avec sa version 5.2, pour répliquer à Google.

Coinbase prêt à lancer des marchés prédictifs et des actions tokenisées, a appris Bloomberg.

Les principales publications du jour : Charles Schwab…

D'Asie et d'ailleurs

SoftBank envisage d'acquérir la société américaine de centres de données Switch, selon Bloomberg.

Sembcorp Industries rachète l’énergéticien australien Alinta Energy pour 6,5 MdsAUD.

InterGlobe Aviation, la maison-mère d'Indigo, va payer de lourdes amendes après le chaos aérien en Inde.

Les principales publications du jour : Kobe Bussan…

