Le conglomérat britannique publiait ce matin ses résultats semestriels.

Annoncée plus tôt cette année, la séparation de ses deux divisions mode et alimentaire était réclamée à cor et à cri par les analystes depuis longtemps. Entre Primark et le segment sucre et épicerie, il est vrai que le conglomérat contrôlé par la famille Weston présentait un curieux profil susceptible de brouiller les cartes.

Les deux segments, dans les grandes lignes, réalisent des chiffres d'affaires comparables et des marges d'exploitation identiques. Mais Primark affiche une croissance nettement supérieure, avec des ventes et des profits qui doublent en dix ans.

Le segment alimentaire, propriétaire dans sa gamme épicerie des célèbres marques Twinings, Ovaltine, Jordans, Allinson's ou Kingsmill, entre autres, est par ailleurs encombré d'une activité dans la culture et la production de sucre, chichement profitable, et qui sera pour la première fois depuis fort longtemps déficitaire en 2026.

Si ce second segment finançait à l’origine le développement rapide de Primark, c’est désormais celui-ci qui tire l’ensemble vers le haut. Les actionnaires du groupe entendent donc mieux capter cette valeur, plutôt que la voir divertie dans des activités moins rentables.

Valorisé à dix fois l'EBITDA, c'est-à-dire entre H&M et Inditex, Primark pourrait - en dépit d'une saison 2026 fort mal engagée - commander une valeur d'entreprise d'environ 12 milliards de livres une fois coté de manière indépendante.

Malgré un profit d’exploitation comparable, comme dit plus haut, la valeur d'entreprise actuelle de ABF ne laisserait ainsi que 5 milliards de livres pour le segment agroalimentaire, alors que ses pairs évoluent eux avec un multiple moyen qui oscille typiquement entre six et huit fois celui-ci.

La décote de holding reste donc bien réelle, mais il est à parier que les investisseurs attendront la séparation effective pour réévaluer chaque entité indépendamment. La famille Weston, pour sa part, a communiqué sa volonté de rester l'actionnaire majoritaire des deux structures.