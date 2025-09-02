Les Etats-Unis font leur rentrée de septembre cet après-midi, après un weekend à rallonge. Hier, les places européennes ont généralement progressé, dans des volumes un peu creux. Avec plusieurs indices au zénith après un rebond spectaculaire démarré au printemps, les investisseurs ont tendance à se montrer un peu plus prudents à l'approche de plusieurs échéances importantes.

La rentrée boursière européenne a été un peu tronquée hier par la journée fériée accordée à Wall Street pour la fête du travail nord-américaine. L'absence des investisseurs new-yorkais s'est traduite dans les volumes d'échanges faiblards du vieux continent. Plusieurs places ont terminé la journée autour de l'équilibre, à l'image de Paris, Zurich et Londres. L'Allemagne a tiré son épingle du jeu, bien aidée par son secteur de la défense, notamment Rheinmetall et Airbus. Un secteur soutenu par des projets de présence militaire européenne en Ukraine et par l’affaire, encore floue, d’un brouillage GPS supposé de l’avion d’Ursula von der Leyen, attribué à la Russie.

En dehors de la défense, les variations de la veille ont été relativement anecdotiques, après une fin de semaine précédente marquée par un regain de tension. L'arrivée du mois de septembre (notoirement compliqué pour les marchés actions), l'absence de progrès en Ukraine, le bazar politique en France, le compte à rebours avant la décision de la banque centrale américaine en milieu de mois ou la solidarité exprimée entre Modi, Poutine et Xi face à la Maison Blanche ont fait grimper la tension. Plusieurs baromètres du risque ont pris la pente ascendante. C'est encore subtil, mais c'est visible. Par exemple, l'once d'or est allée conquérir un nouveau sommet à 3508 USD ce matin. Ou encore, l'indice de volatilité VIX a repris un peu de hauteur par rapport à son point bas annuel touché la semaine dernière. On sent aussi la tension dans les spreads de dette en Europe.

Face à ces points de bascule, les Etats-Unis continuent à imposer le tempo. Notamment via la force tranquille de Scott Bessent, le Secrétaire au Trésor, qui, je le rabâche régulièrement, est l'Agence Tous Risques de Donald Trump face aux marchés financiers. Bessent n'a pas vraiment profité du Labor Day hier aux Etats-Unis, puisqu'il a beaucoup fait entendre sa voix. Il a notamment estimé que la Fed doit rester indépendante, ce qui constitue un message fort après les rumeurs récentes. Mais il a aussi critiqué ce qu'il estime être des erreurs de politique monétaire. En parallèle, le chef des finances américaines s'est montré très confiant concernant le rejet de recours déposés contre la politique douanière présidentielle, en dépit du revers récent subi devant une cour d'appel fédérale (les liens de ses interventions sont fournis en fin de chronique).

Pour compléter cette gazette matinale en l'absence d'autre actualité Made in USA et pour éviter le sujet gossip du moment, le limogeage du patron de Nestlé pour batifolage avec une subordonnée, je vais vous citer quelques chiffres intéressants tirés d'une liste dressée par Bank of America il y a quelques jours. Le bureau d'études sort ponctuellement ce genre de bric-à-brac instructif. Dans la livraison du 28 août, il est pas mal question de dette. J'y apprends par exemple que le dernier excédent budgétaire italien date de 1905, ce qui signifie que plus personne sur terre n'en a été contemporain. Pour la France, il faut remonter à 1974 (on écoutait ça à l'époque), et à 2001 pour le Royaume-Uni pour les Etats-Unis. Les USA qui ont par ailleurs connu leur dernier excédent commercial en 1975 et qui cumulent désormais 37 000 milliards de dollars de dette publique, c’est-à-dire davantage que les PIB annuels combinés de la Chine, du Japon, de l'Allemagne et de l'Inde.

La séance du jour sera donc marquée par le retour aux affaires de Wall Street et par la publication de trois statistiques majeures. D'abord l'inflation européenne d'août, publiée à 11h00, qui devrait rester proche de l'objectif de 2% ciblé par la BCE. Ensuite les indices PMI et ISM manufacturiers d'août aux Etats-Unis, attendus en amélioration par rapport à ceux de juillet.

En Asie Pacifique, le Nikkei 225 a du mal à démarrer le mois de septembre : il recule de 0,2% après avoir déjà perdu du terrain hier. La Chine continentale et Hong Kong repartent en marche arrière après les gains de la veille. L'Inde et la Corée du Sud progressent respectivement de 0,4% et 1,1% en cours de séance. L'Australie finit en baisse de 0,3% en dépit des gains de ses valeurs financières et minières. Les indicateurs avancés européens sont légèrement baissiers, à l'instar de ceux de Wall Street.

Le CAC40 ouvre finalement en hausse de 0,2% à 7730 points, grâce à la recommandation positive de HSBC sur LVMH (voir ci-dessous). Le SMI et le Bel20 reculent en revanche de 0,4 et 0,1% respectivement.

Les temps forts économiques du jour

Au programme aujourd'hui : l'indice des prix à la consommation de la zone euro, suivi aux Etats-Unis du PMI et de l'ISM manufacturiers. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Airbus doit livrer des avions à un rythme record pour atteindre son objectif annuel, après avoir livré une soixantaine d'appareils en août, ont indiqué lundi des sources industrielles et des analystes.

Michelin a finalisé la vente de ses activités pneus bias et chenilles à destination des équipements de construction compacts à un groupe indien.

Danone émet 1,3 MdEUR d'obligations en deux tranches.

Crédit Agricole a lancé une offre de rachat sur deux lignes de titres perpétuels.

L'autorité de régulation australienne inflige une amende de 2,5 MUSD à une filiale de Société Générale pour des ordres à terme suspects.

Rexel lance une émission obligataire 2030 de 400 MEUR.

Cogelec a signé un accord de collaboration exclusive avec Amazon Key, la division d'Amazon dédiée à l'accès sécurisé aux bâtiments.

Stif négocie la prise de contrôle de Boss Products.

Atland s'implante en Allemagne.

Crypto Blockchain poursuit ses achats de bitcoins.

A un mois d'une AG cruciale, les actionnaires fondateurs d'OSE Immuno vent debout contre le conseil d'administration.

Rapid Nutrition prend une licence Creapure pour sa gamme de produits à base de créatine.

L'Olympique Lyonnais (Eagle Football) annonce l'arrivée de l'attaquant uruguayen Martín Satriano, prêté par le RC Lens jusqu'au 30 juin 2026 pour un montant d'1MEUR.

Biophytis prépare un essai de phase II avec BIO101 dans la perte musculaire associée à l’obésité, tout en cherchant des financements.

Laurent Dechaux prend la direction générale de Verimatrix.

Les principales publications du jour : Delta Plus… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

Microsoft va supprimer 10% de ses effectifs en France.

Amazon prévoit d'investir plus de 4,4 MdsUSD en Nouvelle-Zélande.

Les principales publications du jour : Alimentation Couche-Tard, Zscaler, NIO…

D'Asie et d'ailleurs

Le président de Suntory, Takeshi Niinami, a démissionné après l’ouverture d’une enquête policière pour violation présumée de la loi sur le cannabis, qu’il nie.

BYD enregistre deux mois consécutifs de baisse de production mensuelle pour la première fois depuis 2020.

Les principales publications du jour : Fast Retailing, Mega Financial, First Financial…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.