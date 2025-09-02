La rentrée boursière européenne a été un peu tronquée hier par la journée fériée accordée à Wall Street pour la fête du travail nord-américaine. L'absence des investisseurs new-yorkais s'est traduite dans les volumes d'échanges faiblards du vieux continent. Plusieurs places ont terminé la journée autour de l'équilibre, à l'image de Paris, Zurich et Londres. L'Allemagne a tiré son épingle du jeu, bien aidée par son secteur de la défense, notamment Rheinmetall et Airbus. Un secteur soutenu par des projets de présence militaire européenne en Ukraine et par l’affaire, encore floue, d’un brouillage GPS supposé de l’avion d’Ursula von der Leyen, attribué à la Russie.
En dehors de la défense, les variations de la veille ont été relativement anecdotiques, après une fin de semaine précédente marquée par un regain de tension. L'arrivée du mois de septembre (notoirement compliqué pour les marchés actions), l'absence de progrès en Ukraine, le bazar politique en France, le compte à rebours avant la décision de la banque centrale américaine en milieu de mois ou la solidarité exprimée entre Modi, Poutine et Xi face à la Maison Blanche ont fait grimper la tension. Plusieurs baromètres du risque ont pris la pente ascendante. C'est encore subtil, mais c'est visible. Par exemple, l'once d'or est allée conquérir un nouveau sommet à 3508 USD ce matin. Ou encore, l'indice de volatilité VIX a repris un peu de hauteur par rapport à son point bas annuel touché la semaine dernière. On sent aussi la tension dans les spreads de dette en Europe.
Face à ces points de bascule, les Etats-Unis continuent à imposer le tempo. Notamment via la force tranquille de Scott Bessent, le Secrétaire au Trésor, qui, je le rabâche régulièrement, est l'Agence Tous Risques de Donald Trump face aux marchés financiers. Bessent n'a pas vraiment profité du Labor Day hier aux Etats-Unis, puisqu'il a beaucoup fait entendre sa voix. Il a notamment estimé que la Fed doit rester indépendante, ce qui constitue un message fort après les rumeurs récentes. Mais il a aussi critiqué ce qu'il estime être des erreurs de politique monétaire. En parallèle, le chef des finances américaines s'est montré très confiant concernant le rejet de recours déposés contre la politique douanière présidentielle, en dépit du revers récent subi devant une cour d'appel fédérale (les liens de ses interventions sont fournis en fin de chronique).
Pour compléter cette gazette matinale en l'absence d'autre actualité Made in USA et pour éviter le sujet gossip du moment, le limogeage du patron de Nestlé pour batifolage avec une subordonnée, je vais vous citer quelques chiffres intéressants tirés d'une liste dressée par Bank of America il y a quelques jours. Le bureau d'études sort ponctuellement ce genre de bric-à-brac instructif. Dans la livraison du 28 août, il est pas mal question de dette. J'y apprends par exemple que le dernier excédent budgétaire italien date de 1905, ce qui signifie que plus personne sur terre n'en a été contemporain. Pour la France, il faut remonter à 1974 (on écoutait ça à l'époque), et à 2001 pour le Royaume-Uni pour les Etats-Unis. Les USA qui ont par ailleurs connu leur dernier excédent commercial en 1975 et qui cumulent désormais 37 000 milliards de dollars de dette publique, c’est-à-dire davantage que les PIB annuels combinés de la Chine, du Japon, de l'Allemagne et de l'Inde.
La séance du jour sera donc marquée par le retour aux affaires de Wall Street et par la publication de trois statistiques majeures. D'abord l'inflation européenne d'août, publiée à 11h00, qui devrait rester proche de l'objectif de 2% ciblé par la BCE. Ensuite les indices PMI et ISM manufacturiers d'août aux Etats-Unis, attendus en amélioration par rapport à ceux de juillet.
En Asie Pacifique, le Nikkei 225 a du mal à démarrer le mois de septembre : il recule de 0,2% après avoir déjà perdu du terrain hier. La Chine continentale et Hong Kong repartent en marche arrière après les gains de la veille. L'Inde et la Corée du Sud progressent respectivement de 0,4% et 1,1% en cours de séance. L'Australie finit en baisse de 0,3% en dépit des gains de ses valeurs financières et minières. Les indicateurs avancés européens sont légèrement baissiers, à l'instar de ceux de Wall Street.
Le CAC40 ouvre finalement en hausse de 0,2% à 7730 points, grâce à la recommandation positive de HSBC sur LVMH (voir ci-dessous). Le SMI et le Bel20 reculent en revanche de 0,4 et 0,1% respectivement.
Les temps forts économiques du jour
Au programme aujourd'hui : l'indice des prix à la consommation de la zone euro, suivi aux Etats-Unis du PMI et de l'ISM manufacturiers. Tout l'agenda ici.
Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :
- Euro : 1,1694 USD
- Once d'or : 3490 USD
- Brent : 66,41 USD
- Spread Bund / OAT : 79 points (+0,5%)
- VIX : 16,12 (+0,8%)
- 10 ans US : 4,208%
- Bitcoin : 110 443 USD
Les principaux changements de recommandations
- Aker Solutions : JP Morgan reprend le suivi à sous-pondérer avec un objectif de cours de 30 NOK. SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 38 NOK à 37 NOK.
- B&M European Value Retail : Shore Capital démarre avec une recommandation de conserver et un objectif de cours de 250 GBX.
- British American Tobacco : RBC Capital passe de performance de marché à sous-performance avec un objectif de cours relevé de 3000 à 3400 GBX.
- Commerzbank : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 32 à 36 EUR.
- Compagnie Financière Richemont : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 158 à 155 CHF.
- Continental : Oddo BHF passe de sous-performance à neutre avec un objectif de cours relevé de 70 à 79 EUR.
- CTS Eventim : Rothschild & Co Redburn passe de neutre à acheter et réduit l'objectif de cours de 109 EUR à 105 EUR.
- Eni : RBC Capital passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours de 17 EUR.
- Equinor : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 300 NOK à 266 NOK.
- Harbour Energy : JP Morgan démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 298 GBX.
- Hermès International : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 2800 à 2350 EUR.
- ING Groep : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 23,50 à 25,40 EUR.
- KBC Groupe : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 117 à 120 EUR.
- Kering : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 200 à 300 EUR.
- Legal & General : AlphaValue/Baader Europe passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours réduit de 297 GBX à 235 GBX.
- LVMH : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 535 à 625 EUR.
- Neste : Grupo Santander passe de neutre à sous-performance avec un objectif de cours relevé de 15 à 15,50 EUR.
- OC Oerlikon Corporation : Research Partners AG reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 3,80 à 3,24 CHF.
- Renault : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 48 à 39 EUR.
- Schneider Electric : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 220 à 240 EUR.
- Siegfried Holding : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 138 à 136 CHF.
- Siemens : Bernstein passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours de 230 EUR.
- Société Générale : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 61 à 70 EUR.
- SoftwareONE Holding : Citi reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 8 à 7,80 CHF.
- Swatch Group : HSBC reste à alléger avec un objectif de cours réduit de 113 à 110 CHF.
- Technip Energies : JP Morgan reprend le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 47 EUR.
- Var Energi : JP Morgan reprend le suivi à neutre avec un objectif de cours de 33 NOK. SEB Bank passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 35 NOK à 32 NOK.
- Verallia : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 28,30 à 29 EUR.
- Vivendi : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 4,20 à 3,80 EUR.
En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Airbus doit livrer des avions à un rythme record pour atteindre son objectif annuel, après avoir livré une soixantaine d'appareils en août, ont indiqué lundi des sources industrielles et des analystes.
- Michelin a finalisé la vente de ses activités pneus bias et chenilles à destination des équipements de construction compacts à un groupe indien.
- Danone émet 1,3 MdEUR d'obligations en deux tranches.
- Crédit Agricole a lancé une offre de rachat sur deux lignes de titres perpétuels.
- L'autorité de régulation australienne inflige une amende de 2,5 MUSD à une filiale de Société Générale pour des ordres à terme suspects.
- Rexel lance une émission obligataire 2030 de 400 MEUR.
- Cogelec a signé un accord de collaboration exclusive avec Amazon Key, la division d'Amazon dédiée à l'accès sécurisé aux bâtiments.
- Stif négocie la prise de contrôle de Boss Products.
- Atland s'implante en Allemagne.
- Crypto Blockchain poursuit ses achats de bitcoins.
- A un mois d'une AG cruciale, les actionnaires fondateurs d'OSE Immuno vent debout contre le conseil d'administration.
- Rapid Nutrition prend une licence Creapure pour sa gamme de produits à base de créatine.
- L'Olympique Lyonnais (Eagle Football) annonce l'arrivée de l'attaquant uruguayen Martín Satriano, prêté par le RC Lens jusqu'au 30 juin 2026 pour un montant d'1MEUR.
- Biophytis prépare un essai de phase II avec BIO101 dans la perte musculaire associée à l’obésité, tout en cherchant des financements.
- Laurent Dechaux prend la direction générale de Verimatrix.
- Les principales publications du jour : Delta Plus… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Deutsche Bank, Siemens Energy et ArgenX entreront dans l'Euro Stoxx 50 le 22 septembre à la place de Nokia, Stellantis et Pernod Ricard.
- BBVA et Rheinmetall font leur entrée dans le Stoxx Europe 50 à la place de BASF et Mercedes.
- Nestlé limoge son CEO, Laurent Freixe, accusé d'avoir fricoté avec une subordonnée. Philip Navratil le remplace.
- Banca Monte dei Paschi améliore son offre sur Mediobanca en renforçant la composante en espèces.
- Givaudan finalise la reprise du brésilien Vollmens Fragrances.
- Partners Group enregistre une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires net au premier semestre.
- Rheinmetall s’est constitué des stocks de matières premières lui assurant cinq ans de production, dans un contexte de boom de la demande de défense lié à la guerre en Ukraine.
- Wise envisage de demander une licence bancaire au Royaume-Uni.
- Ryanair annonce une augmentation de 2% de son trafic en août.
- Centrica prolonge la durée de vie de deux centrales nucléaires britanniques jusqu'en 2028.
- Coloplast présente sa nouvelle stratégie quinquennale.
- Electrolux Professional rationalise ses activités.
- La Deutsche Bank aurait mis en vente ses activités de banque de détail en Inde, selon une information de Reuters.
- Raiffeisen cherche un nouveau président du conseil d'administration.
- Dormakaba veut fractionner son action après ses résultats.
- Delek Group et Eni vendent environ 2% de leur participation dans la société Ithaca Energy.
- Les principales publications du jour : Partners Group, Ashtead, Dormakaba, Romande Energie, Theon…
D'Amérique du Nord
- Microsoft va supprimer 10% de ses effectifs en France.
- Amazon prévoit d'investir plus de 4,4 MdsUSD en Nouvelle-Zélande.
- Les principales publications du jour : Alimentation Couche-Tard, Zscaler, NIO…
D'Asie et d'ailleurs
- Le président de Suntory, Takeshi Niinami, a démissionné après l’ouverture d’une enquête policière pour violation présumée de la loi sur le cannabis, qu’il nie.
- BYD enregistre deux mois consécutifs de baisse de production mensuelle pour la première fois depuis 2020.
- Les principales publications du jour : Fast Retailing, Mega Financial, First Financial…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Une interview avec Scott Bessent devant une omelette (Semafor, en anglais) et la position du Secrétaire au Trésor sur la Fed (Reuters, en anglais).
- L'IA marque-t-elle la fin du génie logiciel ou la prochaine étape de son évolution ? (The Verge, en anglais).
- Les fiascos de la fascination de Macron pour les espions (XXI).
- Le test d'amitié du Big Lebowski (The Atlantic, en anglais).
- OMG, le Américains ne croient plus au travailler plus pour gagner plus ! (Wall Street Journal, en anglais).
- Comment Lisbonne est devenue le San Francisco de l'Europe (Le Figaro).
- Kering : la dette minimisée d'Artémis, sujet de rentrée prioritaire pour François-Henri Pinault (La Lettre).
- Les clients aiment la bière créée par l'IA (The Economist, en anglais).
- Comment résister à l’assaut contre les banques centrales ? Une conversation avec Olli Rehn (Le Grand Continent).
- Pourquoi les restos Vegan ferment ou proposent de la viande (The Guardian, en anglais).