Les actions des laboratoires européens s'envolent en bourse mercredi matin. Ils suivent le mouvement de leurs homologues américains hier, qui ont profité de l'annonce d'un accord entre Pfizer et l'administration Trump sur le prix des médicaments. Le marché se réjouit d'un accord plus favorable que le scénario catastrophe.

Hier, Pfizer a annoncé avoir accepté de réduire le prix de sa gamme de médicaments délivrés sur ordonnance dans le cadre du programme Medicaid, en échange d'un allègement sur les droits de douane. Cet accord est considéré comme la matrice d'une série d'autres, qui pourraient réduire la pression qui pèse depuis des mois sur l'industrie. "Alors que la tarification sur la base de la nation la plus favorisée et les droits de douane sur les produits pharmaceutiques étaient depuis un certain temps une source d'inquiétude pour le secteur, l'annonce d'aujourd'hui est perçue de manière positive", explique l'analyste de BMO Evan Seigerman.

Hier, Pfizer (+6,8%), Merck & Co (+6,8%) ou Eli Lilly (+5%) ont tous flambé à Wall Street.

Les investisseurs considèrent que ce système donnant-donnant est un moindre mal. Il illustre aussi la capacité de Donald Trump à tordre le bras d'un lobby réputé surpuissant. Le Président américain va obtenir des prix plus intéressants pour les médicaments sur ordonnance, vendus à des prix notoirement plus élevés que partout ailleurs aux Etats-Unis.

Des avancées sur les AMM et d'autres accords en vue

Dans le même temps, la FDA devrait prochainement accorder des revues prioritaires ultra-rapides (1 à 2 mois au lieu de 10) à des thérapies expérimentales qui répondent à un besoin de santé publique chronique. Cinq vouchers seraient prévus, ce qui est apprécié du côté des biotechs et des développeurs moins en place que Big Pharma.

En juillet, Donald Trump avait envoyé des courriers à 17 grandes entreprises pharmaceutiques, leur demandant de réduire leurs prix pour les aligner sur ceux pratiqués à l'étranger, une politique baptisée most favored nation pricing par le président. Les laboratoires devaient répondre avec des engagements contraignants d'ici le 29 septembre.

En Europe ce matin, le secteur de la Santé tracte les indices vers le haut en gagnant 2,9%. UCB (+4%), ArgenX (+4%), Sanofi (+4,4%), Roche (+5%), Merck KGaA (+5%) mais aussi les sous-traitants de l'industrie comme Sartorius Stedim Biotech (+7%) ou Siegfried (+3%) en profitent.

Par un effet sectoriel, les indices riches en valeurs de la santé, comme le SMI suisse (+1,1%) et le Bel 20 belge (+1,1%) surperforment nettement le CAC 40 (-0,1%) et le DAX (-0,4%).