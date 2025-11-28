Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. J'abuse un peu en convoquant Lamartine pour faire le lien entre la dinde et l'atonie des marchés européens hier, mais c'est un peu l'idée. Wall Street étant fermé pour la fête de Thanksgiving, célèbre pour sa volaille farcie et sa tarte à la citrouille, les places boursières du vieux continent n'ont pas fait grand-chose hier. La dernière séance du mois s'annonce elle aussi assez calme.

Novembre 2025 sera-t-il positif ou négatif en Bourse ? La réponse est encore incertaine au matin de la dernière séance du mois, parce que les écarts sont minimes. En Europe, l'indice multi-pays Stoxx Europe 600 dispose d'un acquis de 0,54% par rapport à son niveau du 31 octobre. C'est maigre mais ça donne un petit matelas de sécurité pour tenter d'enquiller un cinquième mois consécutif de hausse. Dans le détail en novembre, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni accusent encore un petit passif, tandis que les marchés riches en financières (Italie, Espagne) et en valeurs de la santé (Suisse, Belgique) ont pris de l'avance.

Aux Etats-Unis, le gros rebond des dernières séances n'a pas totalement gommé le trou d'air du début novembre. Le S&P 500 (-0,4%) et le Dow Jones (-0,3%) n'auront pas beaucoup à batailler pour combler leurs passifs et espérer étendre une série de sept mois consécutifs de gains. Ce sera plus compliqué pour le Nasdaq 100, qui perd encore 2,4% en novembre.

D'autant que la journée boursière sera largement tronquée. Wall Street n'ouvre que pour une demi-séance le jour qui suit la fête fériée de Thanksgiving. Les cotations auront lieu entre 9h30 et 13h00 (15h30 à 19h00 heure de Paris). Il va sans dire que beaucoup d'opérateurs sont absents pour un weekend prolongé. Les volumes sont en général faibles.

Le mois de décembre, qui démarre lundi prochain en bourse, est statistiquement un bon mois boursier : 70 gains pour 27 baisses au cours des 97 dernières années aux Etats-Unis selon Yardeni Research. C'est, de loin, le mois qui baisse le moins souvent, puisque son dauphin, avril présente un ratio hausses / baisses de 62/36. Je peux ajouter que quand il monte, il monte moins fort que les autres mois et quand il baisse, il baisse aussi moins fort que les autres. On notera que les gains les plus copieux sont souvent concentrés sur la semaine précédant celle du 25 décembre. C'est ce qu'on appelle le "Rallye du Père Noël" en français. Un peu comme si les investisseurs s'offraient un petit cadeau avant qu'il ne se passe plus rien en fin d'année. Si on revient en Europe et sur une durée plus modeste de 27 ans, le mois de décembre a été positif 18 fois et négatif 9 fois sur le Stoxx Europe 600. On est donc là aussi sur un ratio statistique positif.

Evidemment, il y a un mais. Si vous aviez réalisé un investissement statistique l'année dernière en ciblant le mois de décembre pour mettre le maximum de chances de votre côté pour gagner de l'argent, vous auriez eu une mauvaise surprise. Décembre 2024 n'a pas souri aux investisseurs. Le Stoxx Europe 600 a perdu 0,5% et le S&P 500 a reculé de 2,5%.

Donald Trump n'est pas resté muet pour Thanksgiving. Le Président américain s'est exprimé sur plusieurs sujets, comme à son habitude. Après l'attaque contre des membres de la garde nationale américaine à Washington DC, il a annoncé l'arrêt de l'immigration en provenance du "tiers-monde". Dans un autre registre, il a estimé que son administration pourrait réduire voire supprimer complètement l'impôt sur le revenu au cours des deux prochaines années grâce aux recettes générées par les droits de douane. Par ailleurs, Vladimir Poutine a laissé la porte ouverte à des négociations de paix en Ukraine sur la base des propositions de la Maison Blanche. Le très controversé envoyé américain Steve Witkoff devrait se rendre à Moscou la semaine prochaine.

Sur l'agenda macro, plusieurs pays d'Europe, dont la France et l'Italie, publient leurs chiffres d'inflation préliminaire de novembre. Contrairement aux Etats-Unis, les investisseurs n'envisagent pas de baisse de taux dans un avenir proche en Europe. Les données d'inflation sont donc moins sensibles actuellement pour les marchés financiers.

En Asie Pacifique, les parcours sont disparates en fin de semaine avec l'absence du poisson-pilote Wall Street. Le Japon, l'Inde et Taiwan sont en modeste hausse. L'Australie est étale. La Corée du Sud subit des dégagements (-1,5% pour le KOSPI), pendant que Hong Kong rend 0,3%. Les indicateurs avancés occidentaux sont légèrement haussiers.

Le CAC 40 grappille 0,1% à 8 106 points à l'ouverture. Le SMI recule de 0,1% à 12 821 points. Le Bel 20 se tasse de 0,14% à 5 032 points.

Les temps forts économiques du jour

On charge la mule macro en France ce matin, avec la version finale du PIB du T3 et la première estimation de l'inflation de novembre (8h45). Inflation au programme aussi en Italie (11h00) et en Allemagne (14h00). Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Sanofi va lancer une nouvelle unité sur son site du Trait (Seine-Maritime) pour augmenter de 40% sa production d’anticorps monoclonaux.

Gucci (Kering) va nommer Gianluca de Ficchy, ex-Renault, comme directeur financier, selon Bloomberg.

Capgemini annonce le succès de son 12ᵉ plan d’actionnariat salarié, qui se traduit par une augmentation de capital de 299 MEUR (1,6% du capital), permettant de maintenir l’actionnariat salarié autour de 8%.

Forvia a engagé le processus pour vendre certaines parties de son portefeuille.

Tour Eiffel signe un bail à Lyon avec Sopra Steria.

Grandes manœuvres au capital de SMCP, où des blocs de titres représentant plus de la moitié du capital vont changer de mains. La valorisation n'est pas connue, mais une OPA n'est pas à exclure si les seuils réglementaires sont franchis.

Genfit renforce sa direction médicale avec la nomination du Dr Pejvack Motlagh.

CFSL réalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans le capital de Vinpai.

Klarsen lève 0,32 MEUR via une émission d'ABSA.

Les principales publications du jour : Laurent-Perrier, Signaux Girod, Bleecker… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

La SEC enquête sur Jefferies au sujet du scandale First Brands.

Un groupe de banques serait en pourparlers pour prêter 38 milliards de dollars supplémentaires à Oracle et Vantage afin de financer d'autres sites OpenAI, selon le FT.

Une panne chez CME Group, provoquée par un problème de refroidissement dans un data center CyrusOne, a entraîné vendredi l’arrêt des échanges sur sa plateforme de devises ainsi que sur plusieurs contrats à terme couvrant le FX, les matières premières, les Treasuries et les actions.

Les principales publications du jour : néant…

D'Asie et d'ailleurs

ASICS dément tout intérêt pour l'acquisition de Puma. Li Ning affirme ne pas discuter actuellement d'une opération sur le groupe allemand.

Alibaba entre sur le marché des lunettes connectées avec l'IA Qwen.

LG Chem pourrait réduire ses parts dans LG Energy Solution jusqu'à 70% et se servir du produit pour rémunérer ses actionnaires.

S&P abaisse la note de China Vanke de CCC à CCC- en raison d'une extension potentielle de la durée de remboursement de la dette du promoteur.

Daikin vise 1,9 milliard de dollars de ventes dans les centres de données nord-américains d'ici 2030, profitant de l'essor de l'IA.

Les principales publications du jour : Meituan…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.