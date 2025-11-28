Novembre 2025 sera-t-il positif ou négatif en Bourse ? La réponse est encore incertaine au matin de la dernière séance du mois, parce que les écarts sont minimes. En Europe, l'indice multi-pays Stoxx Europe 600 dispose d'un acquis de 0,54% par rapport à son niveau du 31 octobre. C'est maigre mais ça donne un petit matelas de sécurité pour tenter d'enquiller un cinquième mois consécutif de hausse. Dans le détail en novembre, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni accusent encore un petit passif, tandis que les marchés riches en financières (Italie, Espagne) et en valeurs de la santé (Suisse, Belgique) ont pris de l'avance.
Aux Etats-Unis, le gros rebond des dernières séances n'a pas totalement gommé le trou d'air du début novembre. Le S&P 500 (-0,4%) et le Dow Jones (-0,3%) n'auront pas beaucoup à batailler pour combler leurs passifs et espérer étendre une série de sept mois consécutifs de gains. Ce sera plus compliqué pour le Nasdaq 100, qui perd encore 2,4% en novembre.
D'autant que la journée boursière sera largement tronquée. Wall Street n'ouvre que pour une demi-séance le jour qui suit la fête fériée de Thanksgiving. Les cotations auront lieu entre 9h30 et 13h00 (15h30 à 19h00 heure de Paris). Il va sans dire que beaucoup d'opérateurs sont absents pour un weekend prolongé. Les volumes sont en général faibles.
Le mois de décembre, qui démarre lundi prochain en bourse, est statistiquement un bon mois boursier : 70 gains pour 27 baisses au cours des 97 dernières années aux Etats-Unis selon Yardeni Research. C'est, de loin, le mois qui baisse le moins souvent, puisque son dauphin, avril présente un ratio hausses / baisses de 62/36. Je peux ajouter que quand il monte, il monte moins fort que les autres mois et quand il baisse, il baisse aussi moins fort que les autres. On notera que les gains les plus copieux sont souvent concentrés sur la semaine précédant celle du 25 décembre. C'est ce qu'on appelle le "Rallye du Père Noël" en français. Un peu comme si les investisseurs s'offraient un petit cadeau avant qu'il ne se passe plus rien en fin d'année. Si on revient en Europe et sur une durée plus modeste de 27 ans, le mois de décembre a été positif 18 fois et négatif 9 fois sur le Stoxx Europe 600. On est donc là aussi sur un ratio statistique positif.
Evidemment, il y a un mais. Si vous aviez réalisé un investissement statistique l'année dernière en ciblant le mois de décembre pour mettre le maximum de chances de votre côté pour gagner de l'argent, vous auriez eu une mauvaise surprise. Décembre 2024 n'a pas souri aux investisseurs. Le Stoxx Europe 600 a perdu 0,5% et le S&P 500 a reculé de 2,5%.
Donald Trump n'est pas resté muet pour Thanksgiving. Le Président américain s'est exprimé sur plusieurs sujets, comme à son habitude. Après l'attaque contre des membres de la garde nationale américaine à Washington DC, il a annoncé l'arrêt de l'immigration en provenance du "tiers-monde". Dans un autre registre, il a estimé que son administration pourrait réduire voire supprimer complètement l'impôt sur le revenu au cours des deux prochaines années grâce aux recettes générées par les droits de douane. Par ailleurs, Vladimir Poutine a laissé la porte ouverte à des négociations de paix en Ukraine sur la base des propositions de la Maison Blanche. Le très controversé envoyé américain Steve Witkoff devrait se rendre à Moscou la semaine prochaine.
Sur l'agenda macro, plusieurs pays d'Europe, dont la France et l'Italie, publient leurs chiffres d'inflation préliminaire de novembre. Contrairement aux Etats-Unis, les investisseurs n'envisagent pas de baisse de taux dans un avenir proche en Europe. Les données d'inflation sont donc moins sensibles actuellement pour les marchés financiers.
En Asie Pacifique, les parcours sont disparates en fin de semaine avec l'absence du poisson-pilote Wall Street. Le Japon, l'Inde et Taiwan sont en modeste hausse. L'Australie est étale. La Corée du Sud subit des dégagements (-1,5% pour le KOSPI), pendant que Hong Kong rend 0,3%. Les indicateurs avancés occidentaux sont légèrement haussiers.
Le CAC 40 grappille 0,1% à 8 106 points à l'ouverture. Le SMI recule de 0,1% à 12 821 points. Le Bel 20 se tasse de 0,14% à 5 032 points.
Les temps forts économiques du jour
On charge la mule macro en France ce matin, avec la version finale du PIB du T3 et la première estimation de l'inflation de novembre (8h45). Inflation au programme aussi en Italie (11h00) et en Allemagne (14h00). Tout l'agenda ici.
Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :
- Euro : 1,1583
- Once d'or : 4 185 USD
- Brent : 63,09 USD
- Spread Bund / OAT : 73 points (+0,8%)
- VIX : 17,2 (stable)
- 10 ans US : 3,995%
- Bitcoin : 91 577 USD
Les principaux changements de recommandations
- Anheuser-Busch Inbev : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 64 à 59 EUR.
- Aramis Group : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 11,60 à 9 EUR.
- Boliden : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 540 SEK.
- Bouygues : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 56 à 57 EUR.
- Burberry Group : JP Morgan passe de neutre à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 850 à 950 GBX.
- EssilorLuxottica : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 300 à 345 EUR.
- Eutelsat Communications : JP Morgan passe de souspondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 2,80 à 1,90 EUR.
- Evonik Industries : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 20 à 14 EUR.
- Gjensidige Forsikring : Goldman Sachs démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 315 NOK.
- IMCD : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 130 à 82 EUR.
- Jerónimo Martins : Grupo Santander passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 24,30 EUR à 23,30 EUR.
- Johnson Matthey : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 1860 à 2250 GBX.
- KPN : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 5 à 4,60 EUR.
- Kering : JP Morgan maintient sa recommandation souspondérer et relève l'objectif de cours de 200 à 235 EUR.
- Knorr-Bremse : Goldman Sachs démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 108 EUR.
- LVMH : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 545 à 610 EUR.
- Moncler : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 58 à 70 EUR.
- Novo Nordisk : Baptista Research passe d'acheter à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 67,90 USD à 34,70 USD.
- Ocado Group : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 350 à 230 GBX.
- Orange : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 17,50 à 19 EUR.
- Rémy Cointreau : Barclays reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 35 à 34 EUR.
- Sampo Oyj : Goldman Sachs passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 9 à 10,30 EUR.
- Sage Group : AlphaValue/Baader Europe passe à accumuler depuis alléger avec un objectif de cours relevé de 1175 à 1233 GBX.
- Salvatore Ferragamo : JP Morgan passe de souspondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 4,60 EUR à 7,50 EUR.
- SES S.A. : JP Morgan reprend le suivi à surpondérer.
- Sika : Barclays passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 170 à 185 CHF.
- Sodexo : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 47 à 44 EUR.
- Sunrise Communications : JP Morgan passe de neutre à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 46 à 37 CHF.
- Swatch Group : JP Morgan reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 110 à 125 CHF.
- Telenor : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 185 NOK à 170 NOK.
- Telia Company : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 40 à 46 SEK.
- Trigano : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 180 à 190 EUR.
- Tryg : Goldman Sachs démarre le suivi à vendre avec un objectif de cours de 154 DKK.
- Veolia Environnement : JP Morgan reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 32,40 à 33 EUR.
- Wacker Chemie : JP Morgan passe de neutre à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 60 à 50 EUR.
- Whitbread : Bernstein passe de surperformance à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 3600 à 2500 GBX.
En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Sanofi va lancer une nouvelle unité sur son site du Trait (Seine-Maritime) pour augmenter de 40% sa production d’anticorps monoclonaux.
- Gucci (Kering) va nommer Gianluca de Ficchy, ex-Renault, comme directeur financier, selon Bloomberg.
- Capgemini annonce le succès de son 12ᵉ plan d’actionnariat salarié, qui se traduit par une augmentation de capital de 299 MEUR (1,6% du capital), permettant de maintenir l’actionnariat salarié autour de 8%.
- Forvia a engagé le processus pour vendre certaines parties de son portefeuille.
- Tour Eiffel signe un bail à Lyon avec Sopra Steria.
- Grandes manœuvres au capital de SMCP, où des blocs de titres représentant plus de la moitié du capital vont changer de mains. La valorisation n'est pas connue, mais une OPA n'est pas à exclure si les seuils réglementaires sont franchis.
- Genfit renforce sa direction médicale avec la nomination du Dr Pejvack Motlagh.
- CFSL réalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans le capital de Vinpai.
- Klarsen lève 0,32 MEUR via une émission d'ABSA.
- Les principales publications du jour : Laurent-Perrier, Signaux Girod, Bleecker… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Deutsche Boerse négocie le rachat d'Allfunds à un prix validé par le conseil de la cible de 8,80 EUR l'action, dont 4,30 EUR en numéraire, 4,30 EUR en actions nouvelles de Deutsche Boerse et un dividende de 0,20 EUR. La facture atteindrait 5,3 MdsEUR.
- En Allemagne, le parlement doit approuver 2,9 milliards d'euros de dépenses des contrats militaires, qui devraient profiter à des entreprises comme Rheinmetall, Daimler ou Heckler & Koch.
- Le PDG de Banca Monte dei Paschi fait l'objet d'une enquête pour manipulation présumée du marché.
- Leonardo a présenté son système de défense intégré antimissile européen "Michelangelo Dome".
- Rheinmetall n'est pas en négociation avec Volkswagen sur le site d'Osnabrück, selon son PDG.
- Essensys reçoit une offre potentielle entièrement en espèces à 20 GBX par action de la part de Mark Furness.
- Elia prévoit que ses perspectives financières pour 2025 seront conformes à la fourchette indicative.
- Mitchells & Butlers annonce une hausse de ses bénéfices et de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2025.
- BioArctic sollicite l'autorisation japonaise pour une formulation sous-cutanée d'un médicament contre la maladie d'Alzheimer.
- Plusieurs investisseurs, dont le fonds Aspex Management, poussent Delivery Hero à envisager une vente totale ou des cessions d’actifs.
- Dottikon publie un chiffre d'affaires semestriel en vive hausse de 25%.
- Les principales publications du jour : Elia, CPI Property, Dottikon…
D'Amérique du Nord
- La SEC enquête sur Jefferies au sujet du scandale First Brands.
- Un groupe de banques serait en pourparlers pour prêter 38 milliards de dollars supplémentaires à Oracle et Vantage afin de financer d'autres sites OpenAI, selon le FT.
- Une panne chez CME Group, provoquée par un problème de refroidissement dans un data center CyrusOne, a entraîné vendredi l’arrêt des échanges sur sa plateforme de devises ainsi que sur plusieurs contrats à terme couvrant le FX, les matières premières, les Treasuries et les actions.
- Les principales publications du jour : néant…
D'Asie et d'ailleurs
- ASICS dément tout intérêt pour l'acquisition de Puma. Li Ning affirme ne pas discuter actuellement d'une opération sur le groupe allemand.
- Alibaba entre sur le marché des lunettes connectées avec l'IA Qwen.
- LG Chem pourrait réduire ses parts dans LG Energy Solution jusqu'à 70% et se servir du produit pour rémunérer ses actionnaires.
- S&P abaisse la note de China Vanke de CCC à CCC- en raison d'une extension potentielle de la durée de remboursement de la dette du promoteur.
- Daikin vise 1,9 milliard de dollars de ventes dans les centres de données nord-américains d'ici 2030, profitant de l'essor de l'IA.
- Les principales publications du jour : Meituan…
