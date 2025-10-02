Les marchés européens ont été tirés de leur torpeur hier par l'explosion haussière du compartiment de la santé, au motif que le traitement du secteur par l'administration Trump sera moins punitif que prévu. Pendant ce temps, un record chasse l'autre à Wall Street, peu affecté par la paralysie budgétaire du pays, du moins si elle ne dure pas trop longtemps.

Quand on fait mon métier, c’est-à-dire vous divertir en cancanant à l'aube sur les dernières actualités financières, la tentation est parfois grande d'aller piocher dans les archives (plus de 3 500 chroniques en 15 ans) les lendemains de fête pour remplir ses obligations. Ecrire la bouche pâteuse, sous aspirine avec un déficit d'heures de sommeil pousse à la paresse. Surtout lorsqu'aucun collègue n'a l'air d'avoir pris la peine de respecter ses horaires. Antoine, Romain, je me demande où vous êtes. Bref, hier soir, l'équipe a fêté le début de l'automne et l'intégration de quatre nouveaux professionnels puisqu'AOF a rejoint Zonebourse le 1er octobre. Lesdits professionnels n'étaient pas à Annecy puisqu'ils vivent dans la capitale, mais nous saurons les accueillir dignement incessamment sous peu.

J'ai donc résisté ce matin à la tentation de rafraîchir une vieille chronique pour essayer de vous mystifier en la faisant passer pour originale. Ce qui n'empêchera pas quelques redites, puisqu'avec les marchés américains, c'est un peu le jour de la marmotte en 2025. Les trois gros indices de Wall Street (c’est-à-dire le S&P 500 pour l'exhaustivité, le Nasdaq 100 pour le frisson technologique et le Dow Jones pour la tradition) ont chacun touché un nouveau record. Les doutes qui ont émergé la semaine dernière, à défaut d'avoir été totalement balayés, ont été cachés sous le tapis. Et tant pis si les Etats-Unis sont confrontés à un blocage budgétaire depuis 24h00, faute d'accord sur les dépenses fédérales entre les deux blocs politiques du pays.

L'Europe n'était pas en reste hier. On peut même dire qu'elle a connu l'une de ses meilleures séances récentes. Les bons connaisseurs du contenu des indices, et je sais qu'ils sont nombreux parmi vous, n'auront pas manqué de déduire des vives hausses du SMI suisse et du Bel 20 belge que le secteur de la Santé a connu une belle journée. De fait, tout ce que l'Europe compte de laboratoires, de façonniers et de fabricants de matériel médical a terminé en vive hausse. Quand Roche et Sanofi gagnent 8%, c'est qu'il se passe quelque chose. En l'occurrence, c'est un accord signé entre l'administration Trump et Pfizer qui a mis le feu aux poudres. Je vous passe les détails pour aller directement au message : le scénario catastrophe imaginé par les investisseurs pour les relations entre la Maison Blanche et l'industrie du médicament ne s'est pas matérialisé. Par conséquent, la prime de risque qui faisait de la Santé l'une des pires secteurs boursiers de l'année en matière de performance s'est considérablement réduite. D'où l'envolée des entreprises du secteur. Pour faire un parallèle avec les négociations récentes sur les droits de douane, la situation du secteur n'est pas aussi favorable qu'elle l'était le 1er janvier dernier, mais elle est moins pénalisante que ce qui aurait pu être redouté. Tout est relatif. Au passage, la stratégie Trump a encore fonctionné : la pharma va payer son écot en matière de droits de douane tout en acceptant de réduire ses prix de vente aux Etats-Unis, en échange de l'abandon par l'administration de ses menaces les plus extrêmes. La Maison Blanche obtient presque le beurre, l'argent du beurre et la blouse du chercheur. Pour en revenir à l'impact de la hausse de la Santé en Europe, le DAX allemand et le CAC 40 français, moins riches que le SMI et le Bel 20 en valeurs de la santé, ont quand même pris 0,98% et 0,9% respectivement hier.

Dans le reste de l'actualité, le premier shutdown en sept ans aux Etats-Unis n'a donc pas fait dérailler les marchés actions locaux, qui ont été soutenus par les mauvais chiffres de l'emploi visibles dans l'enquête ADP. Ces chiffres confortent la perspective d'une baisse de taux plus tard dans le mois. Pour rester dans le domaine des banques centrales, la Cour suprême a refusé la demande d'éviction immédiate de la gouverneure Lise Cook par Donald Trump. Le feuilleton continue donc. Et pour revenir sur le shutdown, le Vice-Président JD Vance a estimé qu'un accord pourrait intervenir à court terme, ce qui éviterait des licenciements dans les emplois fédéraux. Les financiers ne se font pas trop de souci si le blocage ne dure pas. Ils s'en feraient davantage si la situation s'éternisait.

En Asie Pacifique, la thématique de l'intelligence artificielle dope les actions technologiques, en particulier en Corée du Sud. Il faut dire que Samsung Electronics et SK Hynix ont annoncé des accords préliminaires avec OpenAI pour fournir des puces mémoire aux centres de données du projet d'infrastructures IA Stargate aux Etats-Unis. L'indice KOSPI gagne 2,8% en fin de séance. Les autres marchés évoluent dans la même forme d'optimisme : Sydney gagne 1,1%, Tokyo environ 1% et Bombay 0,9%. Taiwan, un autre marché riche en valeurs technologiques, prend 1,6%. A Hong Kong, la tech permet au Hang Seng d'aligner une troisième séance de gains, +1,6% et à la clef un nouveau plus haut depuis 2021. Le marché continental chinois est fermé jusqu'au 8 octobre inclus pour la Golden Week, une longue période fériée traditionnelle dans le pays. Les indicateurs avancés européens sont haussiers. Il est temps pour moi d'apporter ma contribution au rebond du secteur pharmaceutique en consommant mon premier ibuprofène de la journée.

Le CAC 40 gagne 0,7% à 8 022 points. Le SMI prend 0,5% à 12 420 points. Le Bel 20 prend 0,3% à 4 921 points.

Les temps forts économiques du jour

En théorie, les inscriptions hebdomadaires au chômage et les commandes d'usines doivent être publiées aux Etats-Unis cet après-midi. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

1&1 : BNP Paribas Exane initie la couverture avec une recommandation neutre et un objectif de cours de 19 EUR.

ARJO : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 38 SEK à 36 SEK.

Adyen : Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 2200 à 2100 EUR.

Anheuser-Busch Inbev : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 66 à 64 EUR.

ArgenX : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 806 EUR à 776 EUR.

BT Group : BNP Paribas Exane passe de neutre à sous-performance avec un objectif de cours réduit de 160 à 150 GBX.

Bouygues : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 49 à 56 EUR.

Brunello Cucinelli : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 116 EUR à 122 EUR.

Eni : Intesa Sanpaolo passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 15,70 EUR à 15,20 EUR.

Ferrari : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 413 à 470 EUR.

Galderma : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 160 à 157 CHF.

Givaudan : Oddo BHF reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 4200 à 3800 CHF.

Hermès International : Grupo Santander reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 2725 à 2600 EUR.

Legrand : BNP Paribas Exane reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 140 à 145 EUR. Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 148 à 165 EUR.

Lindt : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 110 446 à 115 301 CHF.

NCC : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 203 à 211 SEK.

Novo Nordisk : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 355 DKK à 445 DKK.

Orange : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 16 à 17 EUR. Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours de 14 EUR.

Rational : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 805 à 816 EUR.

Roche Holding : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 285 à 320 CHF.

Royal Unibrew : Morgan Stanley démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 570 DKK.

Schneider Electric : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 260 à 275 EUR.

Sunrise Communications : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 48,14 à 53 CHF.

Swisscom : BNP Paribas Exane passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 480 à 665 CHF.

United Internet : BNP Paribas Exane passe de sous-performance à neutre avec un objectif de cours relevé de 13,95 à 26 EUR.

Wolters Kluwer : KBC Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 154 EUR.

Ypsomed Holding : Bank Vontobel AG maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 485 à 440 CHF.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

Intel est en pourparlers préliminaires en vue d'ajouter AMD à sa liste de clients de fonderie, selon Semafor.

Apple renonce à la refonte de son casque Vision pour donner la priorité aux lunettes d'intelligence artificielle de type Meta, a appris Bloomberg.

Le CEO de Microsoft nomme un nouveau directeur commercial pour se concentrer sur l'IA.

Honeywell annonce un arrangement financier pour solder ses obligations liées à l'amiante, pour 1,7 MdUSD.

The Sherwin-Williams achève l'acquisition des activités brésiliennes de BASF dans le domaine des peintures architecturales.

General Motors affiche des ventes en hausse de 8% aux Etats-Unis au T3.

Le dernier tour de table d'OpenAI valorise bien la société 500 MdsUSD, conformément aux rumeurs.

Les principales publications du jour : vide…

D'Asie et d'ailleurs

Samsung Electronics et SK Hynix ont donc signé des accords préliminaires avec OpenAI pour fournir des puces mémoire aux centres de données du projet d'infrastructures IA Stargate aux Etats-Unis.

Doosan envisage d'acquérir SK Siltron.

Les principales publications du jour : pas grand-chose…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.