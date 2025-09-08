Cela paraissait impossible il y a quelques années. Et pourtant, le Portugal, l'Espagne, la Grèce et bientôt l'Italie empruntent à des taux plus faibles que la France. La même dynamique est à l'oeuvre sur les marchés actions : la périphérie surperforme.

Depuis le début de l’année, les indices actions des pays dits périphériques (tels que Italie, l’Espagne ou encore la Grèce) surperforment nettement ceux des principales économies de la zone euro (France et Allemagne). Aux deux extrêmes, le CAC 40 progresse d’à peine 5% en 2025, quand l’ATHEX Composite, l’indice grec, gagne 37%.

Une surperformance des marchés actions qui reflète celle des économies. L’Espagne, le Portugal et la Grèce sont les pays qui ont le plus souffert après la crise de la zone euro. Désormais, grâce à des fondamentaux plus sains, la croissance y est plus dynamique et ces pays regagnent peu à peu la confiance des investisseurs internationaux.

Dans le même temps, l’Allemagne sort de deux années de récession, et la France semble bloquée politiquement et financièrement. Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en juin, la division du paysage politique en trois grands blocs rend tout gouvernement instable et toute réforme du déficit public quasiment irréalisable.

Une situation à front renversé. Pendant des années, l’un des atouts de la France pour les investisseurs internationaux et les agences de notation était la stabilité politique, pendant que les gouvernements se succédaient en Italie. Désormais, Giorgia Meloni est au pouvoir depuis trois ans, quand la France est en quête d’un cinquième Premier Ministre en trois ans.

Vive les banques

Dans ce rallye, il y a bien sûr une forme de rattrapage sur le plan de la valorisation. Des années de désintérêt des investisseurs ont conduit à d’importantes décotes sur les actions des pays périphériques. La hausse du MIB ou de l’IBEX est donc en partie un re-rating (hausse des multiples de valorisation).

Source : Financial Times

Enfin, la composition sectorielle est un facteur qui explique l’écart de performance. Depuis le début de l’année, le secteur le plus performant en Europe (et de loin) est le secteur bancaire. Or, le secteur financier représente 50% du MIB italien et 44% de l’indice de la Bourse d’Athènes.

Le Stoxx 600 Banks est en hausse de 45% en 2025. Sur 5 ans, l’indice affiche même une progression de 300%, plus de trois fois la performance du Stoxx 600 sur la même période. Les banques européennes bénéficient d’une solide dynamique bénéficiaire et de faibles multiples de valorisation.