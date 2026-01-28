En légère hausse, les marchés américains suspendus aux lèvres de Jerome Powell

Après l'ouverture des marchés ce mercredi, les Bourses américaines progressent légèrement dans le vert en attendant le verdict de la Fed ce soir à 20h sur la trajectoire de sa politique monétaire. Il sera suivi d'une conférence de presse de Jerome Powell, l'une de ses dernières prises de parole avant l'annonce du nom de son successeur. Les investisseurs ont pris connaissance en début d'après-midi des nombreux résultats d'entreprises (AT&T, General Dynamics, GE Vernova, Starbucks). Après 17h, le Dow Jones avance de 0,07% à 49 039,40 points. Le Nasdaq gagne 0,17% à 23 857,75 points.

Ce soir, la Banque centrale américaine devrait annoncer un statu quo sur les taux. Ils devraient toujours se situer dans la fourchette de 3,50 à 3,75%.



"Nous n'anticipons pas de changement de politique monétaire de la Fed lors de la réunion de janvier, après trois baisses de taux de précaution motivées par le ralentissement des données d'emploi en fin d'année dernière. Des dissidences sont à prévoir, du gouverneur Miran et potentiellement Bowman et/ou Waller. Cela dit, la Fed est dans une bonne position pour attendre et jauger de l'impact de ses récentes décisions", a commenté à sujet Indosuez WM.



Quant à Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions, il anticipe aussi un statu quo monétaire, après trois baisses de taux consécutives. "Si l'attention devrait progressivement se recentrer sur l'inflation, la Réserve fédérale devrait néanmoins conserver une approche flexible, laissant l'ensemble de ses options ouvertes", a-t-il déclaré.



"Nous continuons de tabler sur une seule baisse des taux (-25 points de base à 3,50%) de la part de la Fed cette année. Cette baisse est désormais attendue en juin plutôt qu'en mars, ce qui confirme une normalisation de la politique monétaire vers des paramètres neutres. Une surprise en mai (-50 points de base) et la reprise d'un cycle d'assouplissement pourraient effrayer les investisseurs", a commenté de son côté Allianz Trade sur les prochaines décisions de la Fed.



Sur le plan géopolitique, les tensions s'intensifient entre les Etats-Unis et l'Iran. Donald Trump a averti ce mercredi Teheran que "le temps est compté" avant une éventuelle nouvelle attaque américaine contre le pays d'Asie de l'Ouest. Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, le président américain a exhorté les autorités iraniennes à conclure rapidement un accord sur le nucléaire.



Texas Instruments et Starbucks grimpent



Du côté de la cote, Texas Instruments bondit de plus de 8% après avoir annoncé hier des objectifs de ventes supérieurs aux attentes du marché pour le premier trimestre 2026. Il devrait être compris entre 4,32 et 4,68 milliards de dollars. Après une année 2025 difficile, ce signal positif laisse entrevoir un début de reprise dans le secteur des semi-conducteurs analogiques, après une période prolongée de ralentissement.



L'opérateur télécom américain AT&T grimpe de près de 5% après avoir un solide exercice 2025. Il a enregistré un chiffre d'affaires de 125,64 MdsUSD, contre 122,33 MdsUSD l'année précédente. Le résultat net s'est élevé à 23,4 MdsUSD, contre 10,94 MdsUSD un an plus tôt.



Starbucks s'adjuge près de 4%. La célèbre chaîne de cafés a fait part de résultats au premier trimestre supérieurs aux attentes, marqués par un spectaculaire redressement de ses ventes à périmètre comparable aux Etats-Unis comme à l'international.



GE Vernova est proche de la stabilité après la publication de ces bons résultats en 2025 et le rehaussement de ses objectifs pour 2026. Son chiffre d'affaires s'élève à 38,1 MdsUSD, en hausse de 9% (en données GAAP et organique). La multinationale spécialisée dans l'énergie vise désormais un chiffre d'affaires entre 44 et 45 MdsUSD contre 41-42 MdsUSD initialement.



Côté matières premières, les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 423,8 millions de barils lors de la semaine du 19 janvier, signalant une baisse de 2,3 millions de barils par rapport à la semaine précédente, là où les spécialistes anticipaient une hausse de 1,75 million de barils.



Sur le marché des devises, le yen recule pas loin de 1% face au dollar suite aux commentaires de Scott Bessent. Le secrétaire au Trésor américain a réaffirmé ce mercredi l'attachement des États-Unis à une politique de "dollar fort", basée sur la solidité de l'économie. Il a catégoriquement démenti toute intervention de Washington sur le marché des changes pour soutenir le yen japonais, répondant par un "Absolument pas" aux interrogations de la chaîne de télévision américaine d'information financière CNBC.



Après la décision de la Fed, les investisseurs prendront connaissance des résultats annuels de Microsoft, Meta et de Tesla qui seront publiés après la clôture des marchés.