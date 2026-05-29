Le mois de mai s'achève ce soir en bourse, dans un climat qui s'améliore au niveau géopolitique grâce à une forme de compromis entre les Etats-Unis et l'Iran, qui a contribué à faire baisser le pétrole. Sur les marchés, les chiffres qui donnent le tournis sont devenus d'une affligeante banalité.

En début de semaine, je m'étais servi de certains chiffres impressionnants pour bâtir mes chroniques matinales. En l'occurrence, les 1 000 milliards de dollars de capitalisation atteints par Micron et SK Hynix. Ça a continué avec le poids du marché coréen dans son ensemble, puis avec les caps des 50 000 points et 30 000 points atteints respectivement par le Dow Jones et le Nasdaq 100. Des records eux-aussi, évidemment. Eh bien je crois que je vais aussi clôturer la semaine sur des chiffres, non pas par pure paresse intellectuelle (quoique…), mais parce qu'on a encore eu droit à une belle bannette de variations stupéfiantes et de montants mirifiques ces dernières vingt-quatre heures.

Dell par exemple, est donné en hausse de 37% post-séance après avoir publié ses résultats et un relèvement de ses objectifs. On parle d'une entreprise qui pèse 206 milliards de dollars et qui devrait donc monter à 280 milliards de dollars au début de la séance à Wall Street. Hier, Soitec a gagné 24% après avoir annoncé sa plus lourde perte des dix dernières années. Le groupe d'IA non coté Anthropic, le papa du désormais célébrissime Claude, a levé des fonds sur la base d'une valorisation de 965 milliards de dollars. Juste au-dessus de la dernière évaluation du grand rival OpenAI. Sam est un chouia moins Altman qu'avant (je maîtrise l'humour polyglotte). Seule ombre au tableau, si je puis dire, SpaceX aurait été forcé de revoir en baisse son objectif de valorisation pour l'introduction en bourse prévue le mois prochain : la cible serait plus proche de 1 800 milliards de dollars que des 2 000 milliards de dollars espérés. Dans la mesure où on parlait encore de 1 000 milliards de dollars il y a quelques mois, on peut considérer que cet ajustement est marginal.

Le point commun de ces dossiers, Dell, Soitec, Anthropic, SpaceX… c'est qu'ils sont étroitement corrélés à l'IA. Et au-delà, en une certaine forme de croyance en un avenir incertain, mais lucratif. Pour autant, d'autres pans de la cote ne sont pas en reste en matière d'exubérance. Aux Etats-Unis hier, l'enseigne à bas prix Dollar Tree et le distributeur de produits électroniques Best Buy ont chacun flambé de plus de 15% hier après leurs résultats. Bref, ça s'agite fort de tous les côtés. Comment voulez-vous que La Banque Postale vende des assurances-vie à 2,84% par an après ça ?

Si on monte d'un cran, le mois de mai s'annonce positif pour des marchés actions qui ont rendu hommage au célèbre dicton en faisant ce qui leur plaît le plus, c’est-à-dire monter. L'Europe fait un peu pâle figure face aux variations bling bling d'autres zones géographiques. 2,2% de hausse pour le Stoxx Europe 600 en mai, au matin de la dernière séance mensuelle (et +5,5% en 2026). Deux fois moins que le S&P 500 et sa hausse de 4,9% en mai et de 10,5% en 2026. Qui lui-même fait nettement moins bien que le marché japonais (+9,4% en mai et +28,4% en 2026). Tout le monde est quand même écrabouillé par la Corée du Sud (non je ne fais pas une fixette) avec 24% de hausse en mai et 94% en 2026. Comment voulez-vous qu'AXA vende des assurances-vie à 2,84% par an après ça ?

Sur les autres classes d'actifs, c'est plus compliqué. Le pétrole est à -17% en mai, grâce aux promesses de détente au Moyen-Orient. Ça fait du bien à l'économie, mais il reste en hausse de 50% en 2026. L'once d'or recule de 2,5% sur le mois et ne progresse plus que de 4,4% en 2026. La relique barbare sort de deux années fastes. Elle est moins prisée en ce moment, avec un troisième mois consécutif de contraction. Le bitcoin perd 4% en mai et 16% en 2026. La cryptomonnaie a perdu une partie de son rebond d'avril au cours des quinze derniers jours. Enfin, les obligations américaines, elles, vont baisser pour le 3e mois consécutif avec les craintes de relèvement des taux aux Etats-Unis.

Le principal enjeu de cette dernière séance de mai réside dans la poursuite du sentiment de détente au Moyen-Orient. Les dernières nouvelles disponibles font état d'un accord provisoire visant à prolonger le cessez-le-feu de 60 jours et à entamer de nouvelles négociations sur le programme nucléaire de Téhéran. Le vice-président américain JD Vance a indiqué que les Etats-Unis et l'Iran sont "très proches" d'un accord. Le marché est dans l'anticipation d'une bonne nouvelle, mais il faudra des signes tangibles d'une accélération du trafic dans le Détroit d'Ormuz pour que les barrières sautent vraiment. Côté macroéconomie, les premières estimations d'inflation de mai en France, Italie et Allemagne fourniront des indications sur l'ampleur du casse-tête auquel sera confrontée la BCE en amont de sa réunion de juin.

En Asie-Pacifique, le mois se termine bien. Le Japon (+2%), la Corée du Sud (+3%) et Taïwan (+3%) sont toujours d'excellents baromètres de l'appétit pour le risque. L'Australie et Hong Kong progressent de 1%. L'Inde reste à quai, une fois de plus (+0,06%), à défaut d'avoir une économie suffisamment tournée vers la technologie. L'Europe, qui n'a guère brillé hier, est attendue en légère hausse.

Le CAC 40 gagne 0,4% à 8 220 points à l'ouverture. Le SMI fait mieux avec 0,46% de progression à 13 567 points. Le Bel 20 se contente de 0,1% à 5 608 points.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

08h45 : Taux d'inflation (France)

09h55 : Taux de chômage (Allemagne)

11h00 : Taux d'inflation (Italie)

14h00 : Taux d'inflation (Allemagne)

14h30 : Stocks en gros (Etats-Unis)

14h30 : Balance des marchandises (Etats-Unis)

14h30 : Croissance du PIB (Canada)

15h10 : Discours de Bowman de la Fed (Etats-Unis)

15h45 : Indice Chicago PMI (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

AMG Critical Materials : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 45 EUR à 52 EUR.

Argenx : Stifel maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1222 à 1255 USD.

Capgemini : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 112 EUR à 107 EUR.

Compagnie Financière Richemont : Avior Capital Markets reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 169,65 à 189,78 CHF.

Dormakaba Holding : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 80 à 77 CHF.

Elia Group : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 120 à 125 EUR.

Essilorluxottica : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 315 à 225 EUR.

L'Oréal : China Merchants Securities reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 404,50 à 393 EUR.

Orkla : UBS passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 130 NOK à 89 NOK.

Royal Bam Group : Oddo BHF passe de sousperformance à surperformance avec un objectif de cours relevé de 8,10 à 13,50 EUR.

Soitec : Citi maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 34 à 110 EUR.

Totalenergies : Zacks maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 96 à 91 USD.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Le nouveau CEO de Nikon mise sur une stratégie de prix agressive face à ASML pour relancer sa division photolithographie.

AstraZeneca obtient le feu vert de la FDA pour une thérapie combinée contre le cancer de la vessie à base d'Imfinzi.

SAP SE place un emprunt obligataire de 3,5 MdEUR.

Banco de Sabadell achève son programme de rachat d'actions de 435 MEUR.

BBVA crée une division dédiée à la transformation par l'IA, placée sous la direction d'Antonio Bravo.

Unilever investit 270 MUSD dans un nouveau centre d'innovation à New Haven.

Standard Chartered émet 1 milliard de dollars de titres subordonnés perpétuels convertibles contingents à taux fixe révisable.

Groupe Bruxelles Lambert acquiert une participation de co-contrôle de 45% dans Rayner pour 500 MEUR via une transaction avec CVC.

Indra Sistemas va livrer un simulateur d'hélicoptère au service de secours aérien polonais.

Les principales publications du jour : néant…

D'Amérique du Nord

Dell relève ses prévisions et vise 60 milliards de dollars de ventes de serveurs IA. Le titre flambe de 39% hors séance.

The Gap dégringole de 14,5% hors séance après ses trimestriels.

Okta prend 8% hors séance après ses trimestriels.

Microsoft s'apprête à lancer un nouveau modèle de codage la semaine prochaine.

Pfizer et la société chinoise Innovent Biologics ont signé un accord mondial d’une valeur pouvant atteindre 10,5 milliards de dollars pour développer des médicaments contre le cancer.

Amazon supprime son classement IA interne pour empêcher les employés de se concentrer sur les scores d'utilisation, selon le FT.

Tesla demeure largement distancée par Waymo dans le déploiement de robotaxis au Texas.

Autodesk rachète Maintainx pour 3,6 MdsUSD.

Intelligent Monitoring Group finalise l'acquisition d'une société néo-zélandaise.

Howmet Aerospace dépose une demande d'enregistrement de titres de créance.

Pateo Connect Technology envisage une collaboration avec Nvidia dans l'IA et la conduite autonome.

Kinder Morgan conclut un accord de crédit renouvelable amendé et refondu au 21 mai 2026.

Anthropic lève 65 milliards de dollars en série H, sa valorisation post-money atteint 965 milliards de dollars.

Les principales publications du jour : néant…

D'Asie et d'ailleurs

Toyota suspend le développement de la prochaine Lexus électrique et se recentre sur les SUV face au ralentissement de la demande mondiale.

Hitachi déploie une IA capable de réparer automatiquement les dysfonctionnements en usine.

Hanwha Ocean décroche une commande pour la construction d'un transporteur de GNL.

Petrobras et SBM Offshore finalisent les négociations pour la mise en service de deux FPSO, signature imminente. Relève ses prix de l'essence au Brésil.

Mitsui envisage des investissements GNL au Moyen-Orient, aux États-Unis et en Australie face à la forte demande des centres de données.

Xiaomi rachète 10,5 millions d'actions de classe B pour 298 millions de HKD en vue de leur annulation le 28 mai 2026.

Daiichi Sankyo conclut une lettre d'intention avec le PCPA pour le Vanflyta.

Les principales publications du jour: Lord's Mark Industries Limited, Cathay Financial Holding, Asian Paints.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.