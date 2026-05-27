La frénésie boursière se poursuit autour de l'intelligence artificielle. Les records tombent, les montants s'affolent et les gagnants évidents ou présumés raflent tout. Les investisseurs sont beaucoup plus effrayés par la perspective de rater l'opportunité du siècle que par la somme des menaces qui rôdent.

Est-ce que vous vous souvenez à quelle date Apple est devenue la première entreprise à franchir le cap des 1 000 milliards de dollars à Wall Street ? Pas moi, donc je suis allé vérifier ce matin : c'était le 2 août 2018. A l'époque, Amazon et Alphabet se disputaient la seconde marche du podium avec 880 milliards de dollars de capitalisation chacune. Cette dépêche Reuters que j'ai exhumée de notre base vous restituera l'ambiance d'il y a huit ans (et vous rappellera qu'en fait, PetroChina avait brièvement capitalisé plus de 1 000 milliards de dollars en 2007, mais c'est une autre histoire).

En 2026, une capitalisation de 1 000 milliards de dollars n'est pas banale, mais elle est loin d'être exceptionnelle. La preuve ? Deux nouveaux membres ont intégré le club ces dernières 24 heures. Ce sont deux acteurs des puces mémoire, l'américain Micron et le sud-coréen SK Hynix. +860% sur un an pour le premier, +1000% pour le second. Par pudeur, je cacherai ce que les analystes pensaient du secteur des cartes mémoire il n'y a pas si longtemps. Deux ans en arrière, l'objectif moyen sur Micron se situait à 145 USD, sous son cours de l'époque. L'action a clôturé hier soir à 896 USD, en hausse de 20%. Il y a désormais 13 entreprises dans le monde qui pèsent plus de 1 000 milliards de dollars, 10 américaines, deux coréennes (Samsung Electronics et SK Hynix) et une taïwanaise (TSMC). Comme je le soulignais hier, le dernier représentant européen dans le top 20 est ASML, qui pèse 621 milliards de dollars et qui fait partie du même écosystème des semiconducteurs que les derniers promus, mais en amont de la chaîne.

Le point commun du club des 1 000, c'est que ce sont des entreprises technologiques. Enfin pas tout à fait : Berkshire Hathaway, le holding du gourou de la finance Warren Buffett, sauve la mise des investisseurs value. Berkshire possède toutefois quelques dizaines de milliards investis dans Apple et Alphabet, ce qui l'aide indubitablement à compenser le reste de son exposition plus traditionnelle. Les nouveaux entrants, eux, ont tous franchi le palier grâce à l'accélération de l'IA : Broadcom (qui va franchir le cap des 2 000 milliards de capitalisation, si tout se passe bien), TSMC, Samsung Electronics, Micron et SK Hynix sont toutes, ou sont toutes devenues, des IA-Entreprises.

En Europe, il n'y a donc pas de postulant au club des 1 000 à court terme. Ni à moyen terme d'ailleurs. Mais les mécaniques à l'œuvre sont identiques : à de rares exceptions près (les entreprises satellitaires OHB et Eutelsat notamment), toutes les plus fortes variations du vieux continent depuis le 1er janvier sont des entreprises des semiconducteurs : Sivers, Soitec, 2CRSi, Aixtron, AMS-Osram, STMicroelectronics, SUSS Microtec, BE Semiconductor, Infineon… toutes ces actions ont au moins doublé depuis le début de l'année. La qualité n'est pas toujours au rendez-vous, mais c'est le sens de l'histoire qui dicte l'investissement actuellement.

Il y a quand même une différence assez notable, et relativement paradoxale, entre les actions européennes précitées et une partie des membres du club des 1 000 : les multiples de bénéfices des géants américains et asiatiques sont loin d'être exubérants (hors Tesla), malgré les hausses boursières accumulées récemment. L'épaisseur de leurs bénéfices actuels et futurs est telle que Nvidia se paie par exemple 17,2 fois les résultats prévus en 2027. Pour TSMC, c'est 19 fois. Avec Micron, on descend à 7,3 fois. Et même à 5,05 fois pour SK Hynix. A titre de comparaison, le PER 2027 de L'Oréal est de 25,5. Celui d'ABB à 32 fois. Les valorisations historiquement faibles de Micron et SK Hynix étaient la contrepartie d'une activité très cyclique et à marges modestes. Mais actuellement, c'est un puissant appel d'air pour les investisseurs, qui misent sur un super-cycle de l'IA pour réduire la cyclicité et faire grimper les marges durablement. C'est un pari audacieux qui serait balayé en cas de retournement, mais un pari calculé et gagnant depuis plusieurs mois.

Cet engouement persistant pour les actions technologiques et la poule aux œufs d'or de l'IA a permis au Nasdaq 100 de signer un record à 30 001 points en clôture hier, sur un gain de 1,8%. Une hausse qui s'est appuyée essentiellement sur les semiconducteurs puisque des poids-lourds comme Apple, Microsoft et Amazon ont légèrement baissé. Le Dow Jones est lui resté à quai (-0,2%). Les marchés européens ont terminé la séance dans le rouge à quelques exceptions près, après leurs gains de la veille. Je rappelle que la journée de lundi était fériée aux Etats-Unis, en Suisse et au Royaume-Uni.

L'absence de progrès en Iran, ou en tout cas le flou entourant les progrès, n'a pas pesé bien lourd hier à Wall Street. En Asie ce matin, le climat est un peu plus lourd. La Chine et Hong Kong baissent, tandis que le Japon, l'Inde et l'Australie sont en légère hausse. La Corée du Sud (+3,2%) et Taïwan (+2,4%) sont toujours on fire. L'Europe est hésitante avec un biais haussier.

Le CAC 40 lance sa séance en hausse de 0,45% à 8 209 points. Le SMI prend 0,3% à 13 575 points et le Bel 20 0,15% à 5 612 points.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

08h45 : Confiance des consommateurs (France)

10h00 : Discours de Logan de la Fed (Etats-Unis)

21h55 : Discours de Cook de la Fed (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Aedifica : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 73 EUR à 79 EUR.

Alstom : Oxcap Analytics reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 27,40 à 21,40 EUR.

BP Plc : Zacks passe de surperformance à neutre et réduit l'objectif de cours de 53 USD à 47 USD.

Bureau Veritas : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 35 à 31 EUR.

Compagnie Financière Richemont : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 200 à 195 CHF.

Dassault Systèmes : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 23 EUR à 24 EUR.

Eiffage : Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 125 à 155 EUR.

Eni : Zacks passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 64 USD à 58 USD.

Eurofins Scientific : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 70 EUR à 67 EUR.

Getlink : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 18,20 à 21 EUR.

Gjensidige Forsikring : Barclays passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 250 NOK à 265 NOK.

Intertek Group : Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 5 000 GBX à 6 000 GBX.

Maat Pharma : Stifel passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 19 à 3 EUR.

Novo Nordisk : Baptista Research passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 59,50 USD à 59,40 USD.

Norion Bank : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 70 SEK.

Prosegur Cash : Goldman Sachs passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 0,70 EUR à 0,60 EUR.

Prosegur Compañía De Seguridad : Goldman Sachs passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 2,95 EUR à 2,60 EUR.

Sampo : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 10,50 à 11 EUR.

SGS : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 95 CHF à 100 CHF.

Shell : Zacks passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 102 USD à 91 USD.

Stellantis : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 9,70 EUR à 9,50 EUR.

TotalEnergies : Zacks passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 92 à 96 USD.

Vinci : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 140 à 133 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

TotalEnergies prolonge le plafonnement des prix du carburant en France jusqu'en juin.

Capgemini dévoile son plan stratégique et ses objectifs de moyen terme.

Pernod Ricard risque un redressement fiscal de 314 millions de dollars en Inde lié à ses importations de scotch.

Airbus envisage de faire de sa production canadienne d'hélicoptères un hub d'exportation sur fond de hausse des dépenses de défense.

Thales remporte un contrat pour la gestion du trafic de drones à Singapour aux côtés d'un consortium de partenaires.

Société Générale lance un nouveau plan mondial d’actionnariat salarié.

Stellantis étudie plusieurs options de plateformes pour les grandes Alfa Romeo, selon son directeur Europe.

Scor lance une offre de rachat en numéraire et son intention d’émettre de nouvelles obligations subordonnées.

Eurazeo acquiert une participation majoritaire dans Babylon, un opérateur d'aparthotels en Île-de-France, avec l'objectif de tripler la taille de son portefeuille d'ici 2030.

Eramet annonce la nomination de Simon Henochsberg en tant que directeur financier groupe et membre du comité exécutif.

Sopra Steria consacre 40 MEUR à des rachats d'actions.

Pluxee annonce que l’autorité chilienne de la concurrence a saisi la justice contre sa filiale locale pour des soupçons de pratiques anticoncurrentielles dans les avantages aux salariés entre 2013 et 2021.

ID Logistics reprend trois sites logistiques dans le sud-est des Etats-Unis.

Icade renouvelle le bail d'un ensemble de bureaux avec un assureur à Nanterre.

Débuts mouvementés pour Edouard Peugeot à la tête de Peugeot Invest, selon La Lettre.

Keyrus entre en négociations exclusives avec Deloitte Israël en vue de la cession des activités de sa filiale Vision.bi.

Figeac Aéro signe un contrat de plusieurs millions de dollars avec un constructeur américain pour produire des longerons d'aile destinés à des appareils civils.

Toosla a finalisé la sécurisation complète de sa flotte destinée à la saison estivale 2026.

Abionyx lance une augmentation de capital de 33 MEUR à 2,65 EUR.

Median Technologies lance une augmentation de capital réservée à 5 EUR pouvant atteindre 50 MEUR.

Fill Up Média ouvre son inventaire digital out-of-home (DOOH) à la plateforme programmatique d'Azerion.

SpineGuard obtient trois brevets aux États-Unis pour sa technologie de guidage chirurgical.

Hopium va mettre en place un nouveau financement dilutif XXL.

Les principales publications du jour : Soitec, Inventiva, Atari… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Les immatriculations de véhicules neufs progressent de 7,3% en avril dans l'UE, selon l'ACEA.

BP Plc licencie son président pour des raisons de conduite et de gouvernance, quelques mois seulement après son entrée en fonction. Andy Manifold conteste les accusations portées contre lui.

Le Brésil annonce l'homologation d'une version synthétique de l'Ozempic de Novo Nordisk.

Generali place une émission obligataire subordonnée Tier 2 de 750 millions d'euros.

Le groupe de défense espagnol Indra nomme le directeur de la stratégie de Renault au poste de DG

Volvo Cars obtient une dérogation américaine pour ses technologies connectées chinoises.

CVC cède sa participation de 13,8% dans Naturgy pour environ 4 milliards d'euros.

Wacker Chemie réduit sa participation dans Siltronic.

Webster Financial accepte l'offre de rachat de 12 milliards de dollars de Banco Santander.

Latour finalise la cession de participations dans Securitas et Assa Abloy pour 5 milliards de couronnes.

finalise la cession de participations dans Securitas et Assa Abloy pour 5 milliards de couronnes. Les principales publications du jour : Asseco…

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

SK Hynix franchit le cap symbolique de 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

74% des salariés votent en faveur de l'accord salarial chez Samsung. Par ailleurs, le groupe envisage un investissement supplémentaire de 2,5 milliards de dollars dans son projet de puces au Vietnam.

SoftBank mandate plusieurs banques pour les introductions en bourse de SB Energy et de sa filiale de robotique IA Roze.

Xiaomi voit son bénéfice net du T1 s'effondrer de 57% sous la pression des coûts de composants.

Westpac a été condamnée par la Cour fédérale à payer 26 millions de dollars australiens pour manquement au traitement des dossiers de surendettement.

Novo Resources annonce le retrait de Northern Star de l'accord de prise de participation et de coentreprise sur le projet Egina.

InSilico Medicine envisage une cotation secondaire à Abu Dhabi.

Miniso a triplé son bénéfice au premier trimestre, porté par la Chine et l'expansion internationale.

Les principales publications du jour : Oil and Natural Gas Corporation, Daiichi Life, Kuaishou Technology…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.