Belle réussite boursière pour l'équipementier et intégrateur espagnol spécialisé dans les secteurs de la défense et de l'aéronautique, avec en sus des débouchés divers dans les transports et les infrastructures.

Bon timing pour Zonebourse également, qui a intégré le titre à son portefeuille Europe juste à la veille de son expansion parabolique. C'est que le groupe, qui passait sous les radars pour ainsi dire, était resté à l'écart du rally européen sur les valeurs de défense - faute d'exposition directe à l'Ukraine, sans doute.

Cet attentisme du marché n'accordait que peu de crédit au plan stratégique d’Indra qui, après avoir consolidé le marché espagnol dans la lignée de ce qu'ont fait BAE, Thales ou Leonardo sur leurs marchés domestiques, prévoyait de doubler son chiffre d’affaires en cinq ans.

Sur les cinq dernières années, ce sont les profits qui ont doublé grâce à un carnet de commandes plus dynamique que jamais, doublé d’une belle expansion de marges. Traditionnellement valorisé entre six et huit fois son profit d’exploitation avant amortissements, ou EBITDA, Indra se traite désormais sur son multiple record de onze à douze l'EBITDA.

La société madrilène, c'est vrai, n'a pas l'habitude de déchaîner les passions chez les investisseurs. Elle n'affichait jusqu'ici qu'une très modeste croissance, et sortait même d'un long cycle de stagnation.

La relative résilience de ses activités, essentielles sur nombre de secteurs stratégiques, était entachée par des marges structurellement faibles et une exposition toujours trop large - 40% du chiffre d’affaires - au marché espagnol et à sa commande publique.

Le rally récent est aussi soutenu par le potentiel rachat de EM&E, fondé par le frère de l'actuel président du groupe. La famille Escribano est le premier actionnaire privé d’Indra, avec 14% du capital, derrière l'État espagnol avec 28%. Le quatrième actionnaire, le fonds activiste Amber Capital, s'est déjà prononcé en faveur de la fusion, qu’il encourage activement.

S'il se pose évidemment une question de conflit d'intérêt, la transaction donnerait à Indra une présence en Ukraine qu'il n'a pour l'instant pas, en plus d’ajouter à son catalogue des équipements militaires prêts à l’emploi - alors que le groupe, jusqu’à aujourd’hui, se contentait de fournir des composants aux systèmes assemblés par d'autres.