Au 34ème jour du shutdown, Républicains et Démocrates n'ont toujours pas trouvé de compromis pour permettre la réouverture du gouvernement. Ce shutdown a toutes les chances de battre le record de 2019 et de devenir le plus long de l'histoire.

On commence à connaitre nos classiques : 15 shutdowns depuis 1981 et le plus long shutdown de l’histoire date de 2019. A l’époque, le désaccord portait sur le financement du mur à la frontière avec le Mexique. Mais ce record pourrait tomber cette semaine.

Depuis le 1er octobre, la plupart des agences gouvernementales sont fermées, faute d’un accord sur environ 1700 milliards de dollars de dépenses discrétionnaires pour le nouvel exercice fiscal. Des dépenses qui représentent environ un quart du budget fédéral.

Les Républicains souhaitent faire passer un plan de financement temporaire (continuing resolution). Mais ils ont besoin pour cela de 7 voix démocrates au Sénat. Pour l’heure, seuls 3 ont accepté de voter avec eux.

Le désaccord porte sur les questions de santé. Les démocrates souhaitent obtenir un prolongement des subventions de l’Affordable Care Act (ACA), qui expirent en fin d’année. Les Républicains de leur côté, souhaitent en débattre, mais seulement une fois que les démocrates auront voté pour rouvrir le gouvernement.

Si les Républicains disposent de la majorité au Sénat (53 sièges sur 100), il faut 60 voix pour mettre fin au filibuster, la procédure qui permet de faire durer les débats indéfiniment. Vendredi, Donald Trump a appelé les Républicains à mettre fin au filibuster, dans un message sur Truth Social : "Il est maintenant temps pour les républicains de jouer leur "carte maîtresse" et d'opter pour ce qu'on appelle l'option nucléaire — supprimer le filibuster, et le supprimer MAINTENANT".

Pour l’heure les élus de son parti ne semblent pas prêts à le suivre sur cette voie, le filibuster étant une procédure qui oblige les élus des deux camps à trouver des compromis. "Le filibuster a toujours été considéré comme une garantie essentielle. Si les rôles étaient inversés, je ne pense pas que notre équipe apprécierait" a déclaré le speaker de la Chambre des Représentants vendredi. "Il est aussi en colère que moi et que le peuple américain face à cette situation absurde. Et il souhaite ardemment que le gouvernement rouvre ses portes".

Depuis maintenant un peu plus d’un mois, les positions des démocrates et des Républicains n’ont guère évolué. Chacun essaie toujours de se renvoyer la responsabilité de la fermeture du gouvernement.

Les démocrates voient que la santé est une préoccupation majeure pour les Américains. Or, sans prolongation de l’ACA, des millions d'Américains verront leurs primes d'assurance santé augmenter. Ils pensent donc avoir un angle d’attaque, dans une présidence Trump qui ne leur laisse pas beaucoup d’espace médiatique.

Les Républicains de leur côté, peuvent se contenter de dénoncer l’opposition systématique des démocrates, qui refusent de voter et bloquent le pays (pagaille dans les aéroports, fermetures d’agences, manque de financement pour le programme d’aide alimentaire).

Pour le moment, le shutdown ne perturbe absolument pas Wall Street. L’absence de statistiques économiques n’empêche pas la Fed de baisser les taux, les deals autour de l’IA, ni les résultats d’entreprises de dépasser les attentes.

A ce stade, on ne voit même pas encore la sortie crise se dessiner. Comme l’écrivait en fin de semaine dernière Punchbowl News, ce shutdown sera le plus long de l’histoire "à moins d’un miracle".