Le retour en grâce des cigarettiers est l'un des faits marquants de l'année sur les marchés financiers.

Si Philip Morris n'a jamais vraiment perdu les faveurs des investisseurs - voir à ce sujet Philip Morris conserve une longueur d'avance - ses deux rivaux British American Tobacco et Imperial Brands ont pendant longtemps suscité leur défiance.

C'est que les deux groupes britanniques composent avec des endettements plus élevés et, surtout, des progressions bien moindres dans la catégorie des produits à nicotine dits de nouvelle génération - vape, tabac à chauffer ou à mâcher. Voir à ce sujet British American Tobacco p.l.c. : Toujours à la peine.

L'un comme l'autre restaient cependant de prodigieuses machines à cash. Concernant Imperial, comme Zonebourse l'écrivait dans notre dernier commentaire de résultats, si le cours de son titre languissait là où il était il y a quinze ans, les profits et les dividendes du groupe avaient plus que triplé entre-temps ; ceci en dépit d'un déclin structurel des volumes, et donc entièrement grâce à des hausses de prix soutenues.

Sans surprise, cette tendance s'est poursuivie sur l'exercice 2025 : les volumes déclinent de 1,7%, mais les prix augmentent eux de 5,4%. C'est aux États-Unis que la dynamique est la plus prononcée, avec des volumes qui décrochent de 6,1%, tandis que les prix augmentaient pour leur part de 9,9%.

Imperial parvient ainsi à générer 2,7 milliards de livres de profit cash, ou cash flow libre - un record à cinq ans. Comme de coutume, ce profit est entièrement retourné aux actionnaires via des dividendes et des rachats d'actions. À l'aune de ces bons résultats, Imperial annonce une nouvelle hausse de 4,5% de son dividende, et un programme de rachats d'actions encore augmenté de 16%.

Depuis 2021, en agrégat, le groupe a généré 11,6 milliards de livres de cash flow libre, soit une moyenne annuelle de 2,3 milliards. Ces nombres doivent être mis en perspective avec une valeur d'entreprise de 35 milliards de livres, équivalente à un multiple de quinze fois le profit moyen des cinq dernières années - contre moins de huit fois il y a encore peu de temps.

La question est de savoir jusqu'à quand ce modèle sera tenable. Car le sujet qui fâche - et sur lequel la communication financière du groupe ne met guère d'emphase - demeure la part très marginale des produits de nouvelle génération dans le chiffre d'affaires consolidé : ils n'en représentent même pas 5%, ce qui illustre le retard substantiel sur Philip Morris.

Imperial supporte par ailleurs une dette nette de 9 milliards de livres, soit quatre fois le profit moyen des cinq dernières années. Le marché obligataire reste lui aussi étonnamment clément avec le groupe britannique, qui cette année plaçait trois émissions en dollars à un taux moyen de 5,5%, c'est-à-dire à peine 120 points de base au-dessus du taux à dix ans.