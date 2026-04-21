Teréga, qui opère dans le sud-ouest de la France, dispose d'environ 5 100 kilomètres de gazoducs et de deux installations de stockage souterraines, représentant environ 16 % du réseau de transport de gaz français et 27 % de la capacité nationale de stockage.
Les capacités techniques combinées d'Enagás et Teréga permettront d'entreprendre des projets avec une approche régionale et axée sur l'efficacité entre les opérateurs de réseaux de transport (TSO) adjacents.
Enagás a également finalisé la vente de 40 % d'Enagás Renovable à Hy24 pour 48 millions d'euros, tout en conservant une participation de 20 %. Cette transaction aura un impact positif sur le bénéfice après impôts (EBT) de l'entreprise d'environ 9,5 millions d'euros en 2026.
Enagás a présenté aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre 2026, au cours duquel le bénéfice net récurrent après impôts (TNP) au 31 mars a atteint 56,9 millions d'euros, en bonne voie pour atteindre l'objectif annuel 2026 de 235 millions d'euros.
L'EBITDA a atteint 147,6 millions d'euros durant cette période, grâce à la mise en oeuvre réussie du Plan d'Efficacité de l'entreprise, et est en bonne voie pour atteindre l'objectif de 620 millions d'euros d'ici la fin de l'année.
Enagás, S.A. est spécialisé dans l'acquisition, le transport, la regazéification et le stockage de gaz naturel. Les revenus par activité se répartissent comme suit :
- transport, regazéification et stockage de gaz naturel (98,5%) : détention en Espagne, à fin 2024, d'un réseau de 11 000 km de gazoducs, de 6 sites de regazéification, de 3 terminaux de stockage, etc. ;
- autres (1,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.