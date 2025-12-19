Alors que l'on pensait que l'Américain Lamb Weston, spécialiste de la pomme de terre, était plus ou moins sorti d'affaire, les chiffres du second trimestre sont venus glacer l'ambiance. Le groupe, qui fournit quelques-unes des plus grandes chaînes de restauration rapide, décroche de 25 % et revient sur ses niveaux de 2017.

Ces dernières années, Lamb Weston a en effet été en première ligne face à l’inflation des coûts agricoles, de la main-d’œuvre et du transport. Sa position lui permet difficilement de renégocier ses tarifs avec ses clients. Conséquence : les marges se sont effondrées et ont atteint des niveaux historiquement bas en 2022 et l’an dernier.

Le début de l’exercice en cours avait apporté quelques lots de consolation avec des espoirs de reprise : les volumes tenaient bon et le travail sur la gestion des coûts semblait efficace et propice à un exercice moins douloureux que le précédent. Les objectifs annuels avaient été confirmés avec autorité, même si le contexte reste marqué, pour les clients, par une baisse de la fréquentation et des surcapacités industrielles.

Mais le deuxième trimestre raconte une histoire bien moins rassurante. L’activité reste très fragile. La très modeste croissance du chiffre d’affaires repose presque exclusivement sur les volumes et ne compense pas l’inflation. Autrement dit, Lamb Weston tente de conserver ses clients et ses parts de marché, mais au prix de concessions sur la rentabilité dans un marché très concurrentiel. C’est pourtant là le point que le marché surveillait de près et sur lequel il se montrait rigoureux.

Le contraste géographique et la situation des marchés n’offrent pas de raisons d’espérer une amélioration. En Amérique du Nord, la situation reste sous contrôle mais à l’international (un tiers des revenus), en revanche, c’est bien plus compliqué notamment à cause des coûts unitaires qui deviennent bien trop élevés.

Le récent rebond du titre traduisait l’optimisme des investisseurs. Mais la publication n’est pas à la hauteur et ne laisse entrevoir aucune amélioration pour la seconde moitié de l’année. Les analystes ont revu à plusieurs reprises ces derniers mois leurs attentes. Le couteau pourrait tomber bien bas.





