Encore du potentiel pour Société Générale après une belle année 2025

Jefferies se montre particulièrement optimiste sur Société Générale (+1,87%, à 70,98 euros), en confirmant son avis à Acheter, mais surtout en relevant sa cible de cours de 70 à 96 euros, soit un potentiel d'appréciation de 37,77% par rapport à la clôture de mardi.

Pour la banque d'investissement américaine, Société Générale va entrer dans une nouvelle phase, et après avoir solidifié son bilan, l'établissement financier va désormais pouvoir se consacrer à l'amélioration de son ROTE, le rendement sur capitaux propres tangibles. Jefferies l'attend à 13,7% d'ici 2028, alors que le consensus est nettement plus prudent avec une prévision autour de 11%.



Pour les analystes, l'amélioration des profits de la banque de la Défense provient à 70% de facteurs propres au groupe, plutôt que de la simple conjoncture économique. Parmi les moteurs de croissance, il y a la poursuite de la montée en puissance et de la rentabilité de BoursoBank, les synergies et la croissance d'Ayvens, le spécialiste de la location de véhicules longue durée, et le redressement du réseau de détail dans l'Hexagone. Selon Jefferies, tous ces éléments devraient permettre de faire baisser le coefficient d'exploitation de 64% en 2025 à 56% en 2028.



En outre, les analystes pensent que le marché sous-estime la rémunération des actionnaires. Ils s'attendent à 14,8 milliards d'euros de dividendes et rachats d'actions entre fin 2025 et 2028.



Pour Jefferies, les prochains catalyseurs importants pour la Société Générale sont : la publication des résultats annuels le 5 février prochain, et courant 2026, au deuxième ou troisième trimestre, une mise à jour probable des objectifs à moyen terme du groupe.



En 2025, le titre Société Générale a signé la meilleure performance de l'indice CAC 40 avec une progression de 153,02%. Le groupe, qui souffrait d'une décote par rapport à ses homologues a, en outre, dévoilé des très bons résultats tout au long de l'année, avec une amélioration des bénéfices et de la rentabilité.