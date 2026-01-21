Après un rally légendaire entre 2022 et 2025, qui vit le cours de son titre littéralement sextupler - à l'image du reste de son profit cash, ou cash flow libre - Netflix subit depuis six mois une correction boursière.

Le leader mondial du streaming n'est pas étranger à de tels trous d'air. Il en a connu d'autres tout au long de sa phénoménale expansion. Le dernier, autrement dramatique, eut lieu pendant la pandémie : le nombre d'abonnés avait stagné durant quatre trimestres d'affilée, ce qui avait entraîné un plongeon de la capitalisation boursière de 75% en l'espace de quelques semaines.

On est loin d'un tel vent de panique présentement, même si le marché semble en réalité anticiper avec précaution l'ambitieuse offre de rachat des actifs streaming et studios de Warner Bros Discovery, révisée récemment pour assurer un paiement entièrement en espèces, alors que l'offre initiale comptait une composante en actions Netflix - tout à fait opportune vu la valorisation record du titre au moment de l'offre.

La transaction doit encore passer les filtres des autorités de la concurrence, vaincre les tentatives de sabotage de Paramount et du clan Ellison qui le contrôle, ainsi que les possibles réticences des actionnaires de WBD à qui échoiraient les titres des activités télé linéaire du groupe, CNN en tête de file, que Netflix entend leur laisser via un spinoff préalable au rachat.

Les débuts calamiteux de Versant - le spinoff de Comcast, qui s'est séparé des actifs de télévision linéaire, donc CNBC et MSNBC - en bourse ne sont pas faits pour les rassurer. Surtout, sur la base de la comparaison avec Versant, ils tendent à montrer que l'offre de Netflix survalorise ces actifs de télévision linéaire. Ces éléments à l'appui, les actionnaires de WBD pourraient encore faire monter les enchères.

Au-delà de ces grandes manœuvres, en toile de fond, c'est toujours un carton plein pour Netflix, qui finit l'année 2025 avec 325 millions d'abonnés, contre 302 millions en fin d'année dernière. Le profit d'exploitation et le profit par action bondissent tous deux de 28%. Le cash flow libre, lui, augmente de 38% pour atteindre 9,5 milliards de dollars, contre 6,9 milliards fin 2024.

Ce profit cash est comme de coutume entièrement redirigé vers des achats d'actions - un point sur lequel nous avions autrefois émis des réserves - même si ces derniers sont désormais mis en pause pour financer l'éventuel rachat de WBD dans des conditions optimales.

À plus de quarante fois les profits, la valorisation de Netflix reste à tous les égards plantureuse, d'autant que la structure capitalistique du groupe devrait évoluer avec l'addition de nouvelles dettes qui devraient représenter entre quatre et six années de cash flow libre.