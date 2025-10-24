Privé de statistiques économiques depuis le début du shutdown, le 1er octobre, les investisseurs ont enfin eu droit à un rapport sur l'inflation. Un chiffre rassurant qui propulse Wall Street sur des niveaux records.

C’est un vendredi qui démarre sous les meilleurs auspices à Wall Street. L’inflation est en-dessous des attentes, ce qui permet au S&P500 d’ouvrir sur un nouveau record.

Ce dont Donald Trump ne manque pas de se féliciter : "LES MARCHES ACTIONS SONT PLUS FORTS QUE JAMAIS GRACE AUX DROITS DE DOAUNE" écrit-il sur Truth Social.

En tout cas, la hausse de l’inflation causée par les droits de douane tarde à se matérialiser. Les chiffres publiés avant l’ouverture de Wall Street sont globalement en dessous des attentes. En version core (hors alimentation et énergie), l’indice est ressorti à + 0.2% en rythme mensuel (contre +0.3% attendu) et 3% en rythme annuel (contre 3.1% attendu).

Si l’inflation reste assez éloignée de l’objectif de 2% de la Fed, les statistiques du jour sont néanmoins rassurantes et renforcent le scénario de baisse de taux qui porte les indices depuis plusieurs semaines.

Le marché s’attend à une réduction de 25 points de base la semaine prochaine et 25 points de base en décembre, ce qui est aussi le scénario central de la Fed dans ses projections de septembre.

Dans le détail de ces statistiques, on constate néanmoins que les prix des biens progressent à leur rythme le plus élevé depuis la pandémie de Covid, tandis que c’est le logement (qui représente un tiers du CPI) qui tire l’indice à la baisse.

Source : Haver Analytics, Labor Department, X Nick Timiraos

Il est donc encore un peu tôt pour conclure que les droits de douane n’auront pas d’impact sur l’inflation. Mais comme l’a déjà dit Jerome Powell, cela prendra probablement plus de temps.

Depuis le 1er octobre et le début du shutdown, les investisseurs sont privés de la plupart des statistiques économiques américaines. Le Bureau des Statistiques du Travail (BLS) a néanmoins rappelé certains employés pour travailler sur le CPI du mois de septembre. Ce chiffre est important parce qu’il est nécessaire à l’ajustement des prestations de sécurité sociale.