Encres Dubuit veut changer de mode de gouvernance

Encres Dubuit annonce un projet d'évolution de son mode de gouvernance, consistant à abandonner la formule actuelle à directoire et conseil de surveillance au profit d'une organisation à conseil d'administration, ainsi que la nomination d'un président du directoire par intérim.

Ce changement de mode de gouvernance, qui sera soumis à l'AG mixte du 15 juin, permettra de simplifier l'organisation, de faciliter la transition managériale et de favoriser une prise de décision plus rapide, ainsi qu'une meilleure coordination dans la conduite des activités.



Il sera proposé à l'AG de nommer en qualité d'administrateurs les six actuels membres du conseil de surveillance. Le conseil d'administration procédera ensuite à la désignation de son président, de son directeur général et statuera sur les modalités d'exercice de la direction générale.



Alexandra Taulin, présidente du directoire, quittera ses fonctions au 31 mai. Le conseil de surveillance, lors de sa réunion du 21 mai, a nommé Yann Hamelin en qualité de président du directoire par intérim à compter du 1er juin et jusqu'à l'issue de l'AG du 15 juin.