Endesa : HSBC reste à achat, ajuste sa cible

Tout en ajustant son objectif de cours de 28,2 à 28 euros, HSBC réaffirme sa recommandation 'achat' sur Endesa, qu'il justifie par 'la croissance potentielle du réseau combinée à la résilience de la marge intégrée' du groupe énergétique espagnol.



Selon le broker, l'Espagne dispose d'une configuration attrayante pour la croissance de la demande d'électricité, avec une production à faible émission de carbone bon marché qui est attrayante pour l'IA et les centres de données.



'Nous restons positifs compte tenu du solide bilan d'Endesa et des opportunités d'investissement dans l'électricité', estime ainsi HSBC, qui anticipe également une évolution plus favorable de la réglementation.