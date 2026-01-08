Enel a lancé avec succès une émission obligataire de 2 MdsE

Enel a lancé avec succès sur le marché européen de nouvelles obligations subordonnées, hybrides, perpétuelles, non convertibles pour investisseurs institutionnels, libellées en euros, pour un capital total de 2 milliards d'euros.



L'émission a été sursouscrite plus de sept fois, avec un total de commandes atteignant un pic d'environ 14 milliards d'euros.



La transaction s'inscrit dans la stratégie du Groupe et renforce davantage la structure de capital et financière du Groupe.



L'émission permet un refinancement précoce des deux obligations hybrides perpétuelles, avec date d'appel en 2026, pour un total d'environ 1,35 milliard d'euros, ainsi qu'une augmentation d'environ 650 millions d'euros du montant des obligations hybrides du groupe Enel.