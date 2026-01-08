Enel a lancé avec succès sur le marché européen de nouvelles obligations subordonnées, hybrides, perpétuelles, non convertibles pour investisseurs institutionnels, libellées en euros, pour un capital total de 2 milliards d'euros.
L'émission a été sursouscrite plus de sept fois, avec un total de commandes atteignant un pic d'environ 14 milliards d'euros.
La transaction s'inscrit dans la stratégie du Groupe et renforce davantage la structure de capital et financière du Groupe.
L'émission permet un refinancement précoce des deux obligations hybrides perpétuelles, avec date d'appel en 2026, pour un total d'environ 1,35 milliard d'euros, ainsi qu'une augmentation d'environ 650 millions d'euros du montant des obligations hybrides du groupe Enel.
Enel S.p.A. est le 1er producteur et distributeur d'électricité italien. L'activité s'organise essentiellement autour de 2 pôles :
- vente d'électricité et de gaz naturel : 181,9 TWh d'électricité produits, 273,5 TWh d'électricité et 7,1 milliards de m3 de gaz naturel vendus en 2024. En outre, le groupe développe une activité d'ingénierie et de construction d'installations et d'unités de production électrique ;
- transport et distribution d'électricité : 481,2 TWh d'électricité transportés en 2024. A fin 2024, Enel S.p.A. dispose d'un réseau de transport d'électricité de 1 870 283 km.
La répartition géographique des revenus est la suivante : Italie (41,9%), Europe (32,9%), Amérique (24,7%) et autres (0,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.