Enel augmente sa capacité renouvelable aux États-Unis de 285 MW

Enel annonce que sa filiale Enel Green Power North America a conclu un accord d'échange d'actifs avec Gulf Pacific Power. L'opération porte sa participation à 51% dans certaines sociétés détenant des parcs éoliens, en contrepartie de cessions de participations minoritaires, d'un site éolien complet et d'un paiement en numéraire.



Cette transaction accroît la capacité nette consolidée installée aux États-Unis de 285 MW pour un coût net d'environ 50 MUSD. Elle devrait générer un effet positif annuel de près de 50 MUSD (43 MEUR) sur l'EBITDA ordinaire du groupe, contre une hausse de l'endettement net estimée à 27 MUSD (23 MEUR).



L'opération s'inscrit dans la stratégie d'Enel visant à renforcer sa production issue des énergies renouvelables, y compris par des acquisitions d'actifs déjà en exploitation. La capacité consolidée installée en Amérique du Nord atteignait 11 620 MW au premier semestre 2025.