A l'occasion de sa publication à fin septembre, Enel fait part d'un acompte sur dividende au titre de 2025 de 0,23 euro par action, en hausse de 7% par rapport à l'acompte 2024, sa mise en paiement étant prévue à compter du 21 janvier 2026.
Le groupe énergétique italien estime qu'en 2025 son résultat courant net devrait légèrement dépasser le haut de sa fourchette cible (6,7 à 6,9 milliards d'euros) et son EBITDA ordinaire ressortir conforme à la sienne (22,9 à 23,1 MdsEUR).
Sur les 9 premiers mois de 2025, son résultat courant net a augmenté de 4,5% à 5,7 MdsEUR, favorisé par une baisse des charges financières, tandis que son EBITDA ordinaire s'est montré quasi-stable (+0,9%) à moins de 17,3 MdsEUR.
'La réduction des marges en Italie, tant dans le secteur de la distribution que dans celui de la production, a été plus que compensée par la contribution positive de l'Espagne et de la Colombie', précise-t-il au sujet de son EBITDA ordinaire.
A 59,7 MdsEUR, son chiffre d'affaires s'est accru de 3,6%, une variation 'principalement attribuable à l'augmentation des ventes de produits de base sur le marché de gros, dans un contexte de hausse des prix moyens'.
Enel S.p.A. est le 1er producteur et distributeur d'électricité italien. L'activité s'organise essentiellement autour de 2 pôles :
- vente d'électricité et de gaz naturel : 181,9 TWh d'électricité produits, 273,5 TWh d'électricité et 7,1 milliards de m3 de gaz naturel vendus en 2024. En outre, le groupe développe une activité d'ingénierie et de construction d'installations et d'unités de production électrique ;
- transport et distribution d'électricité : 481,2 TWh d'électricité transportés en 2024. A fin 2024, Enel S.p.A. dispose d'un réseau de transport d'électricité de 1 870 283 km.
La répartition géographique des revenus est la suivante : Italie (41,9%), Europe (32,9%), Amérique (24,7%) et autres (0,5%).
