Enel relève son acompte sur dividende avec ses trimestriels

A l'occasion de sa publication à fin septembre, Enel fait part d'un acompte sur dividende au titre de 2025 de 0,23 euro par action, en hausse de 7% par rapport à l'acompte 2024, sa mise en paiement étant prévue à compter du 21 janvier 2026.



Le groupe énergétique italien estime qu'en 2025 son résultat courant net devrait légèrement dépasser le haut de sa fourchette cible (6,7 à 6,9 milliards d'euros) et son EBITDA ordinaire ressortir conforme à la sienne (22,9 à 23,1 MdsEUR).



Sur les 9 premiers mois de 2025, son résultat courant net a augmenté de 4,5% à 5,7 MdsEUR, favorisé par une baisse des charges financières, tandis que son EBITDA ordinaire s'est montré quasi-stable (+0,9%) à moins de 17,3 MdsEUR.



'La réduction des marges en Italie, tant dans le secteur de la distribution que dans celui de la production, a été plus que compensée par la contribution positive de l'Espagne et de la Colombie', précise-t-il au sujet de son EBITDA ordinaire.



A 59,7 MdsEUR, son chiffre d'affaires s'est accru de 3,6%, une variation 'principalement attribuable à l'augmentation des ventes de produits de base sur le marché de gros, dans un contexte de hausse des prix moyens'.